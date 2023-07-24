«Как правило, в домах они не живут. Для них низковата влажность. Они обитают в канализации, в частности, в ливневках. А когда идут сильные дожди, начинаются подтопления, поднимается уровень воды, естественно, они сбегают из канализации на улицу. Тогда на улицах их становится много, и люди видят их», — резюмирует зоолог.