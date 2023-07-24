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Зоолог Тихонов рассказал, откуда гигантские тараканы выползают на набережную Ростова

24 июля 2023, 07:19
Фото: pxhere.com
Зоолог прокомментировал нашествие огромных тараканов на центр Ростова
Ничего удивительного нет в том, что в Ростове люди стали замечать на улице огромных тараканов. Такие тараканы уже давно живут в канализации, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что ростовчан возмутило нашествие в центре города большого числа огромных тараканов, которые бегают по тротуарам.

Зоолог подчеркивает, что такие тараканы уже несколько десятилетий обитают в канализациях Ростова.

«Их два вида — таракан американский и таракан американский серый. Родина их происхождения — Америка. Эти виды расселяются человеком с товарами, в том числе и с продуктами», — отмечает Алексей Тихонов.

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Внешний вид американских тараканов весьма неприятен. Однако никакие инфекции, по словам собеседника, они не переносят — разве что грязь.

«Как правило, в домах они не живут. Для них низковата влажность. Они обитают в канализации, в частности, в ливневках. А когда идут сильные дожди, начинаются подтопления, поднимается уровень воды, естественно, они сбегают из канализации на улицу. Тогда на улицах их становится много, и люди видят их», — резюмирует зоолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как по вечерам огромные тараканы-мутанты выползают на набережную реки Дон.

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