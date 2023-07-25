Автомобильный рынок в России: мнение экспертов

В 2022 году продажи новых автомобилей сократились на 60%, что в значительной степени объясняется повышением цен. Цены на новые машины выросли на 25% в 2022 году и продолжают расти в текущем году. В среднем, стоимость нового автомобиля сейчас составляет 2,6 млн рублей, в то время как в 2022 году она была 2,2 млн рублей, в 2021-м — 1,99 млн рублей, а в 2020-м — 1,6 млн рублей.