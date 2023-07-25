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Posted Сегодня, 19:08

Published Сегодня, 19:08

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Автомобильный рынок в России: мнение экспертов

25 июля 2023, 19:08
Ситуация на российском автомобильном рынке меняется. Большинство мировых автомобильных брендов покинуло Россию, и отечественному автомобилестроению потребовалось время для адаптации к новым условиям. Однако удалось наладить производство и восстановить спрос с помощью акцента на Востоке.

Несмотря на импортозамещение, цены на автомобили значительно повысились, пишет издание runews24.ru.

Автомобильный рынок является одним из самых крупных сегментов потребительской экономики и важной частью обрабатывающей промышленности. В России насчитывается 45,4 млн легковых автомобилей. Жители страны тратят около 600 млрд рублей в месяц на покупку новых и подержанных автомобилей, что составляет около 11,5% доходов. Для отечественных автомобилей только на автозапчасти было потрачено 419 млрд рублей в 2022 году.

Здоровье автомобильного рынка напрямую связано с состоянием экономики страны и оказывает влияние на тысячи предприятий и сотни тысяч работников. Отход автогигантов от России сильно повлиял на автопромышленность, многие предприятия которой контролировались иностранными компаниями. В результате производство легковых автомобилей за первые пять месяцев 2023 года составило 82% от аналогичного периода прошлого года.

Однако в последнее время наблюдается рост производства автомобилей. В мае 2023 года российские предприятия произвели автотранспортных средств на 207 млрд рублей, почти в два раза больше, чем в мае 2022 года. Общая динамика производства по разным типам автомобилей также положительная: двигатели для автотранспортных средств выросли на 60%, легковые автомобили — на 11 раз, грузовики — на 72%.

В 2022 году продажи новых автомобилей сократились на 60%, что в значительной степени объясняется повышением цен. Цены на новые машины выросли на 25% в 2022 году и продолжают расти в текущем году. В среднем, стоимость нового автомобиля сейчас составляет 2,6 млн рублей, в то время как в 2022 году она была 2,2 млн рублей, в 2021-м — 1,99 млн рублей, а в 2020-м — 1,6 млн рублей.

Несмотря на повышение цен, продажи новых автомобилей в июне 2023 года увеличились до 83 тыс. единиц, что в 2,5 раза больше, чем год назад. За первое полугодие 2023 года было продано более 400 тыс. новых автомобилей, что на 14% больше, чем в предыдущем году.

Увеличение автокредитования также способствует росту автомобильного рынка. В мае 2023 года банки выдали автокредиты на 118 млрд рублей.

Российские и китайские производители автомобилей контролируют примерно 40% отечественного авторынка по итогам первого полугодия 2023 года. Годом ранее их доля составляла немного более 1/3.

Таким образом, автомобильный рынок в последнее время показывает положительную динамику, превышая показатели предыдущего года. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от поддержания траектории восстановительного роста и экономической стабильности.

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