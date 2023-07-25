Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:02
В Ростовской области депутаты расширили категории участников СВО, которые имеет право на бесплатную юридическую помощь. Теперь рассчитывать на нее могут не только непосредственные участники спецоперации, но и военные, отражающие вражеские провокации на границе.
Также право бесплатной юридической помощи предоставили бойцам, участвовавшим в боевых действиях на Донбассе с 2014 года в составе Вооруженных сил ДНР, ЛНР и Народной милиции.
Уточняется, что все эти права распространяются и на членов семей бойцов.
Депутаты отметили, что бесплатную юридическую помощь военным будут оказывать теперь и в вопросах защиты прав детей-инвалидов, обеспечения денежным довольствием военнослужащих и предоставление им отдельных выплат.
Тем временем мобилизованного многодетного бойца из Сальска с апреля не могут вернуть домой из зоны спецоперации.