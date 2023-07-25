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Бойцы СВО из Ростовской области, смогут бесплатно обратиться к юристу

25 июля 2023, 17:00
Фото: pxhere
Участники СВО получили право на бесплатную юридическую помощь в Ростовской области
Участники спецоперации, а также военные, выполняющие боевые задачи на границе Ростовской области, имеют право на бесплатную юридическую помощь, заявили в Заксобрании региона.

В Ростовской области депутаты расширили категории участников СВО, которые имеет право на бесплатную юридическую помощь. Теперь рассчитывать на нее могут не только непосредственные участники спецоперации, но и военные, отражающие вражеские провокации на границе.

Также право бесплатной юридической помощи предоставили бойцам, участвовавшим в боевых действиях на Донбассе с 2014 года в составе Вооруженных сил ДНР, ЛНР и Народной милиции.

Уточняется, что все эти права распространяются и на членов семей бойцов.

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Депутаты отметили, что бесплатную юридическую помощь военным будут оказывать теперь и в вопросах защиты прав детей-инвалидов, обеспечения денежным довольствием военнослужащих и предоставление им отдельных выплат.

Тем временем мобилизованного многодетного бойца из Сальска с апреля не могут вернуть домой из зоны спецоперации.

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