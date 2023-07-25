Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В Москву этапировали бывшего председателя Железнодорожного суда Ростова Георгия Бондаренко. Уже сегодня, как пишет «Южная служба новостей», его заключили под стражу. Решение об этом принял Басманный суд Москвы.
Издание пишет, что Бондаренко обвиняют в передаче взяток коллегам за вынесение «нужных» приговоров в том числе по уголовным делам. Ранее Квалификационная коллегия судей Ростовской области лишила его полномочий за «дисциплинарный проступок».
Бондаренко уже третий судья из Ростовской области, отправленный под стражу за последние дни. Ранее в Москве также арестовали экс-главу Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову. Все они являются фигурантами громкого коррупционного дела, расследование которого начали еще в апреле.