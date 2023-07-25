Бондаренко уже третий судья из Ростовской области, отправленный под стражу за последние дни. Ранее в Москве также арестовали экс-главу Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову. Все они являются фигурантами громкого коррупционного дела, расследование которого начали еще в апреле.