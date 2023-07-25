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Бывшего судью Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в Москве

25 июля 2023, 17:39
Фото: 1MI
Уволенного на днях председателя районного суда Ростова этапировали в Москву
Лишившегося полномочий судью Железнодорожного суда Ростова Георгия Бондаренко этапировали в Москву и заключили под стражу, решение об этом принял Басманный суд Москвы.

В Москву этапировали бывшего председателя Железнодорожного суда Ростова Георгия Бондаренко. Уже сегодня, как пишет «Южная служба новостей», его заключили под стражу. Решение об этом принял Басманный суд Москвы.

Председателя районного суда в Ростове лишили полномочий за дисциплинарный проступок
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Издание пишет, что Бондаренко обвиняют в передаче взяток коллегам за вынесение «нужных» приговоров в том числе по уголовным делам. Ранее Квалификационная коллегия судей Ростовской области лишила его полномочий за «дисциплинарный проступок».

Бондаренко уже третий судья из Ростовской области, отправленный под стражу за последние дни. Ранее в Москве также арестовали экс-главу Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову. Все они являются фигурантами громкого коррупционного дела, расследование которого начали еще в апреле.

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