Telegram-канал со ссылкой на сотрудников местного ГИБДД пишет, что у мужчины не оказалось прав на управление специальной дорожной техникой. Также при оформлении протокола депутат зачем-то сказал полиции, что является безработным. В итоге несостоявшегося коммунальщика попросили оплатить штраф, чего он, по словам источника, до сих пор не сделал.