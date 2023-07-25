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Депутат без прав на автогрейдере едва не задавил человека в Ростовской области

25 июля 2023, 17:08
Фото: 1MI
Депутат без прав на автогрейдере едва не задавил человека в Ростовской области
В Ростовской области депутат решил произвести впечатление на избирателей, самостоятельно отремонтировав дорогу, однако случайно чуть не задавил пешехода, сообщает тг-канал «Че по Ростову».

В Миллерово депутат решил произвести впечатление на местных жителей, самостоятельно отремонтировав дорогу на улице Матросова. Парламентарий сел за руль автогрейдера, однако не справился с управлением и едва не задавил пешехода.

Telegram-канал со ссылкой на сотрудников местного ГИБДД пишет, что у мужчины не оказалось прав на управление специальной дорожной техникой. Также при оформлении протокола депутат зачем-то сказал полиции, что является безработным. В итоге несостоявшегося коммунальщика попросили оплатить штраф, чего он, по словам источника, до сих пор не сделал.

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Официально инцидент ни сам депутат, ни администрация Миллерово не комментировали. Нет подробностей происшествия и у ГИБДД региона.

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#Алина Заярная#Происшествие#Ростовские депутаты#ГИБДД#СМИ#Полиция#Общество#Новости#Ростовская область
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