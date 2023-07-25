Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В Миллерово депутат решил произвести впечатление на местных жителей, самостоятельно отремонтировав дорогу на улице Матросова. Парламентарий сел за руль автогрейдера, однако не справился с управлением и едва не задавил пешехода.
Telegram-канал со ссылкой на сотрудников местного ГИБДД пишет, что у мужчины не оказалось прав на управление специальной дорожной техникой. Также при оформлении протокола депутат зачем-то сказал полиции, что является безработным. В итоге несостоявшегося коммунальщика попросили оплатить штраф, чего он, по словам источника, до сих пор не сделал.
Официально инцидент ни сам депутат, ни администрация Миллерово не комментировали. Нет подробностей происшествия и у ГИБДД региона.
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