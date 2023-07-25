Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Депутаты Заксобрания Ростовской области написали обращение в правительство России и Госдуму с просьбой отменить или ограничить размер банковских комиссий при оплате ЖКХ. Парламентарии утверждают, что жители региона регулярно жалуются на высокую комиссию банков. При этом платить за услуги ЖКХ надо ежемесячно. С учетом комиссии сумма сильно бьет по карману жителей Ростовской области.
Также депутаты обратили внимание на комиссию за перевод с личных счетов гражданина из одного банка в другой. Сумма банковской комиссии в этом случае может составлять от одного до двух процентов. «Получается, что человек за осуществление перевода средств самому себе в другие банки вынужден нести дополнительные издержки», — говорят в Заксобрании.
«Мы считаем, что таких комиссий либо быть не должно, либо их предельный размер должен быть ограничен федеральным законом», — заключил председатель парламента региона Александр Ищенко.
Напомним, годовая инфляция в Ростовской области в июне 2023 года выросла до 3,5%.