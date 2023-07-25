Также депутаты обратили внимание на комиссию за перевод с личных счетов гражданина из одного банка в другой. Сумма банковской комиссии в этом случае может составлять от одного до двух процентов. «Получается, что человек за осуществление перевода средств самому себе в другие банки вынужден нести дополнительные издержки», — говорят в Заксобрании.