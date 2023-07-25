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Движение автобусов изменят в Ростове из-за футбольного матча 26 июля

25 июля 2023, 16:06
Фото: 1MI
Из-за футбольного матча в Ростове изменится маршрут и время движения некоторых автобусов
Из-за футбольного матча в Ростове изменится маршрут и время движения некоторых автобусов, заявили в администрации города.

В среду, 26 июля, в Ростове состоится футбольный матч между «Ростовом» и казанским «Рубином». Игра начнется на «Ростов-Арене» в 20.45 мск.

Для удобства болельщиков власти ввели дополнительный график для маршрута №39. С 19.00 до 23.00 он будет идти по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

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Также на стадион можно добраться на автобусах №8, 49, 65а и на троллейбусе №7. Доехать до Гребного канала получиться на автобусе №75.

Ранее ФК «Ростов» забил свой 1000-й гол в чемпионатах России.

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