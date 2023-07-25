Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
В среду, 26 июля, в Ростове состоится футбольный матч между «Ростовом» и казанским «Рубином». Игра начнется на «Ростов-Арене» в 20.45 мск.
Для удобства болельщиков власти ввели дополнительный график для маршрута №39. С 19.00 до 23.00 он будет идти по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».
Также на стадион можно добраться на автобусах №8, 49, 65а и на троллейбусе №7. Доехать до Гребного канала получиться на автобусе №75.
Ранее ФК «Ростов» забил свой 1000-й гол в чемпионатах России.