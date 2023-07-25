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Электронная система РЭО на Ставрополье вычисляет неплательщиков взносов за вывоз ТКО

25 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI
Благодаря автоматизированной информационной системе «Автоматизация процессов региональных операторов» на Ставрополье был выявлен магазин, не плативший за вывоз твердых коммунальных отходов в течение 54 месяцев. Напомним, АИС «АПРО» была создана Российским экологическим оператором.

Система внедряется сразу в нескольких российских регионах и позволяет контролировать процессы в сфере обращения с отходами, пишут newstracker.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что проблема поиска и охвата юрлиц, обязанных оплачивать услуги регоператора, но не исполняющих эти обязанности, есть во всех регионах России. Информация об организациях и предприятиях, которая представлена в открытом доступе, может оказаться уже неактуальной. Для поиска неплательщиков требуется большая работа. Она включает в себя отсеивание организаций, которые не осуществляют фактической деятельности, а также обновление устаревших сведений. После этого данные сопоставляются с известными регоператору контрагентами, выясняются фактические адреса и проводится работа по заключению договоров.

«Это комплексная задача, в решении которой должны участвовать аналитические, юридические кадры, абонентский отдел, кол-центр. Далеко не у каждого регионального оператора вообще есть такие ресурсы», — рассказал Денис Буцаев.

Как правило, в ходе этой работы обстоятельства складываются таким образом, что услуга по вывозу ТКО все равно предоставляется. Контейнерные площадки очищаются в соответствии с установленным графиком. Региональный оператор делает это даже в том случае, когда на эти площадке попадают отходы от организаций, не заключавших с ним договор. Эти неучтенные отходы крайне сложно отследить и зафиксировать.

В таких ситуациях регоператоры несут расходы на деятельность, а оплату своих услуг не получают — налицо дисбаланс, который приходится устранять с привлечением региональных властей.

Для работы АИС «АПРО» регоператору нужно предоставить базу контрагентов, которой он располагает. После этого задействуются аналитические алгоритмы, которые актуализируют и обогащают эту базу в значительной мере.

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