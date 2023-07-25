Электронная система РЭО на Ставрополье вычисляет неплательщиков взносов за вывоз ТКО

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что проблема поиска и охвата юрлиц, обязанных оплачивать услуги регоператора, но не исполняющих эти обязанности, есть во всех регионах России. Информация об организациях и предприятиях, которая представлена в открытом доступе, может оказаться уже неактуальной. Для поиска неплательщиков требуется большая работа. Она включает в себя отсеивание организаций, которые не осуществляют фактической деятельности, а также обновление устаревших сведений. После этого данные сопоставляются с известными регоператору контрагентами, выясняются фактические адреса и проводится работа по заключению договоров.