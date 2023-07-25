Глава ТПП РФ Сергей Катырин: Вопрос импортозамещения решен для 75% предпринимателей

«Мы надеемся и полагаем, что где-то к концу года почти все найдут решение тех или иных вопросов. Мы этим предметом занимаемся постоянно. Часто предприниматели не знают, что производят соседи, поэтому начинают искать где-то за рубежом. А потом выясняется, что в собственном регионе есть и производитель. Второй круг — это, конечно, наши братья белорусы, потому что это наш ближний сосед и партнер. Огромное количество проектов запущено сегодня с нашими белорусскими коллегами. Особенно это касается сельхозмашиностроения», — отметил глава ТПП.