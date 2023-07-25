Глава ТПП РФ Сергей Катырин: Вопрос импортозамещения решен для 75% предпринимателей

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Отвечая на вопрос о преодолении российскими компаниями санкционного давления, он указал, что около 75% предпринимателей решили эту проблему, однако остальные пока еще в поиске.
«Мы надеемся и полагаем, что где-то к концу года почти все найдут решение тех или иных вопросов. Мы этим предметом занимаемся постоянно. Часто предприниматели не знают, что производят соседи, поэтому начинают искать где-то за рубежом. А потом выясняется, что в собственном регионе есть и производитель. Второй круг — это, конечно, наши братья белорусы, потому что это наш ближний сосед и партнер. Огромное количество проектов запущено сегодня с нашими белорусскими коллегами. Особенно это касается сельхозмашиностроения», — отметил глава ТПП.
В третью очередь он назвал Евразийский экономический союз, где также много партнеров. Многие из них опасаются вторичных санкций, но вместе с тем они тоже научились работе в такой ситуации. В следующий круг Катырин включил страны СНГ, ШОС, БРИКС, а далее восточные страны Латинской Америки, юг и Африку, которые вошли в зарубежную сеть.
Второй вопрос касался необходимости корректировки параллельного импорта. По мнению Катырина, данный механизм во многом выручил предпринимателей, но все еще продолжаются споры.
«Шел спор, что если мы разрешим параллельный импорт, то это удешевит продукцию и будет конкуренция между тем, что здесь, и тем, что приедет по этому параллельному импорту», — сказал он.
По его мнению, первостепенной мерой было решение вопросов с инвесторами. Когда многие производители ушли, необходимо было сохранить обязательства перед ними.
«Я считаю, что это очень правильный шаг по итогам прошлого года: где-то порядка двадцати миллиардов долларов, если оценивать сумму, на которую мы ввезли по параллельному импорту. По итогам этого года ожидается 30 — 35 миллиардов. Есть ряд проблем, которые приходится решать в условиях. Например, когда меняются условия ввоза продукции. Поэтому было бы правильно разработать регламент параллельного импорта. Это значительно упростило бы жизнь предпринимателям», — рассказал глава ТПП.
На заданный вопрос о мерах поддержки, которые оказались наиболее эффективными и востребованными для малого и среднего предпринимательства, он ответил, что в России уже не первый год работает платформа Корпорации МСП. По его словам, на ней сейчас зарегистрировано около 400 тыс. предпринимателей. При этом платформа предлагает около 400 различных сервисов.
«Есть ряд проблем, над которыми надо работать, некоторые из них достаточно серьезные. Первая — увеличить долю малого промышленного и среднего производственно-промышленного бизнеса. Сегодня, по разным оценкам, от пяти до десяти процентов в общем количестве малых предприятий составляют производственные и промышленные. Это очень мало для российского бизнеса», — подчеркнул Катырин.
Более того, он указал, что в программных документах должно быть отражено отдельное направление, посвященное малым промышленным предприятиям и отдельным инструментам для поддержки этого предпринимательства. Второй темой глава ТПП назвал семейный бизнес, решением вопросов которого ТПП занимается последние 5 — 6 лет.
«Это не секрет, это по всему миру от 70% до 75% бизнеса — это семейный бизнес. В РФ мы только возрождаем данное направление. Поэтому нужен закон о семейном бизнесе, в том числе вопросы наследства прописать. Третий вопрос: в России сейчас примерно 7,5 миллиона самозанятых. Сегодня в стране 13,6 тысячи крупных предприятий, 18 тысяч — средние предприятия, 211 тысяч — это малые предприятия. А чуть более 6 миллионов — это микропредприятия», — сказал Сергей Катырин.
Говоря об изменениях в системе Торгово-промышленной палаты в текущих условиях, Катырин сообщил, что они заставляют организовывать работу по-новому. По его словам, необходимо сделать так, чтобы представительства палаты имелись по всей стране.
«Мы сегодня пошли через территориальные палаты, создали документацию проектов, положение, нормативную базу, чтобы палаты создавали свои представительства в муниципальных образованиях. За счет этого сегодня мы достигли цифры где-то в 350 точек. Это муниципальные образования РФ, где присутствует российская Торгово-промышленная палата. Так она может оказывать услуги максимально близко к предпринимателям», — сказал Катырин.
Другими важными условиями Катырин назвал поиск партнеров в РФ, за рубежом, а также создание информационных платформ, где можно было бы найти для себя партнёра в России.
«Следующий вопрос — это кооперационные связи. Сегодня, по нашему предложению, было принято решение руководителями стран ЕЭС о том, чтобы поощрять создание кооперационных проектов между нашими странами. В начале января 2024 года этот проект начнет реализовываться. Мы создали проектный офис, и все согласились, что он будет действовать на базе российской Торгово-промышленной палаты. Сейчас мы собираем проекты, предложения со всех сторон. У нас уже более ста таких предложений», — резюмировал глава ТПП.