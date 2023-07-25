Изменения на рынке: как российские компании использовали уход зарубежных конкурентов

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
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Такой вывод можно сделать на основе экспертного исследования, проведенному Татьяной Зикунковой, владелицей агентства креативного маркетинга «ТЗ», доступному в интернет-издании «Подмосковье сегодня».
По словам Зикунковой, геополитическая ситуация оказала влияние на различные отрасли экономики, однако российский бизнес смог обратить ситуацию в свою пользу, обнаружив новые возможности для роста и развития.
Например, производители востребованных товаров добивались успеха, а на автомобильном рынке появились новые игроки в виде китайских брендов с новыми бюджетами, которые заняли место ушедших европейских марок.
Также были отмечены интересные изменения в структуре некоторых компаний. Например, компания по производству вездеходов «Шерп» сменила свой бизнес-подход. После начала санкций со стороны Украины, компания отозвала патенты и лицензии у своего российского подразделения и забрала финансирование. Несмотря на это, главный инженер-конструктор остался в российской команде, что позволило создать новый бренд «Архант» в РФ, тогда как «Шерп» перебрался в Европу. Новые модели вездеходов «Архант» стали более усовершенствованными, состоящими на 90% из российских материалов и на 10% из материалов стран СНГ и Китая, что позволило полностью заменить импорт.
Тем не менее, некоторые крупные международные бренды решили не менять своих бизнес-процессов в России. Это обосновано прагматическими причинами, так как риски ухода с российского рынка для них были бы значительно выше, пояснила Татьяна Зикункова.