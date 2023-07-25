Изменения на рынке: как российские компании использовали уход зарубежных конкурентов

Также были отмечены интересные изменения в структуре некоторых компаний. Например, компания по производству вездеходов «Шерп» сменила свой бизнес-подход. После начала санкций со стороны Украины, компания отозвала патенты и лицензии у своего российского подразделения и забрала финансирование. Несмотря на это, главный инженер-конструктор остался в российской команде, что позволило создать новый бренд «Архант» в РФ, тогда как «Шерп» перебрался в Европу. Новые модели вездеходов «Архант» стали более усовершенствованными, состоящими на 90% из российских материалов и на 10% из материалов стран СНГ и Китая, что позволило полностью заменить импорт.