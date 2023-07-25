Как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жары

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Летняя жара — испытание не только для ростовчан, но и для их питомцев. Животные тоже могут страдать от обезвоживания, солнечных ударов и ожогов.
Среди домашних питомцев, собаки переносят аномально жаркую погоду хуже всего. Как рассказала корреспонденту RostovGazeta ростовский кинолог Анастасия Левен, домашней собаке необходимо обеспечить комфортный климат. Пес не должен находиться в душном непроветриваемом помещении, а также под холодными потоками воздуха из кондиционера.
«Важно, чтобы дома была комфортная температура и не было сквозняков. Простуды для собаки еще опаснее перегрева», — предупреждает эксперт.
Если нет возможности проветрить помещение, сломался кондиционер или вентилятор, то собаку, страдающую от перегрева, можно охладить при помощи обтираний влажными полотенцами.
Кинолог советует не забывать о питьевом режиме пса. Нужно ежедневно обновлять воду в миске питомца и брать отдельную бутылку с водой на прогулку.
«Прогулки летом — это отдельный песий бич. В городах сложно найти нормальную площадку для выгула, а если она и есть, то идти к ней нужно по раскаленному от жары асфальту. Заведите для собаки специальную обувь, чтобы защитить лапы от ожогов», — советует Левин.
Она также рекомендует владельцам собак выбрать на лето новый маршрут для прогулок, который будет пролегать по тенистой территории. Время для прогулок лучше выбирать ранним утром или поздним вечером.
Не лучшей идеей будет купать питомца в жару. Особенно опасны городские фонтаны, где процветают грибковые и кишечные инфекции.
«Купание в прохладной воде может стать причиной простуды, развития проблем с дыхательной, мочеполовой системой», — говорит эксперт.
Многие хозяева длинношерстых собак думают, что если побреют питомца, то он станет лучше чувствовать себя на жаре. Шерсть у собаки выполняет терморегулирующую функцию. Оголенные участки кожи у собак требуют тщательной защиты от солнца, иначе есть риск получить ожог.
«Мазать собаку средствами с SPF категорически нельзя, так как они могут слизать с себя крем и отравиться. Защитить собаку от солнца можно при помощи специальных собачьих панамок, маечек, плащей», — рассказывает Анастасия.
Тяжелее всего жару переносят собаки с лишним весом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Именно они чаще всего повержены риску теплового удара. Если собака на солнцепеке внезапно почувствовала себя вялой или потеряла сознание, кинолог советует немедленно перенести ее в тень и охладить при помощи мокрых полотенец или пакетов со льдом.
«Самостоятельно лучше не пытаться помочь собаке, также важно ее не переохладить. Сразу же после оказания первой помощи собаку нужно отвести к ветеринару», — советует эксперт.
Кинолог поделилась рецептом летнего лакомства для собак, которое поможет им легче ережить жару.
Натертые на терке яблоко и морковь нужно заморозить в формах для льда. Давать такие «конфеты» питомцу можно несколько раз в день.
Ростовский ветеринар Евгений Ситников замечает, что кошки очень хорошо приспособлены к жарким температурам.
«Они хорошо переносят жару, но это не значит, что у них не может случиться тепловых ударов или ожогов. Хуже всего в этом плане бесшерстым породам, потому что их кожа не защищена от попадания прямых солнечных лучей», — говорит эксперт.
Ветеринар добавляет, что чрезмерно пушистым котам тоже приходится не легко. Густой подшерсток мешает коже дышать, накапливая тепло и не пропуская прохладный воздух.
«Таких кошек стоит сводить к грумеру и немного укоротить шерсть. Ни в коем случае не обривайте кошачью морду и не сбривайте шерсть налысо — животное будет чувствовать себя незащищенным», — предупреждает Евгений Ситников.
Домашние кошки редко выходят на улицу, поэтому комфортные условия летом в квартире очень важны для их самочувствия.
Ветеринар советует регулярно проветривать квартиру и охлаждать помещение кондиционером. Также необходимо обеспечить кошке свободный доступ к питьевой воде, которую нужно менять каждый день.
«Не закрывайте от котов ванную комнату. Это самое затененное место в квартире и к тому же там чаще всего прохладный плиточный пол. Некоторые кошки даже забираются в ванные или раковины, потому что они холодные на ощупь», — говорит собеседник RostovGazeta.
Летняя жара влияет также на активность питомца. Не стоит пугаться, если кошка реже играет или ест: ей просто жарко.
«Летом не стоит кормить котов тяжелой пищей, а время кормления лучше сдвинуть на утро и вечер», — советует ветеринар.
Он замечает, что от долгого нахождения на жаре у кошки может случиться тепловой удар. Его признаками является тяжелое дыхание, вялость, рвота и повышение температуры.
«При тепловом ударе ушки, лапы и тело кошки нужно потереть влажным полотенцем. Особого охлаждения требуют подмышки, шея и бедра питомца. После этого — сразу к ветеринару», — предупреждает эксперт.
Евгений Ситников рекомендует убрать клетки с грызунами или птицами, аквариумы подальше от окна и прямых солнечных лучей. Не стоит также размещать клетку в зоне работы кондиционера, чтобы не простудить питомца.
«Ваш питомец рискует просто умереть от теплового удара. Мелкие животные очень плохо переносят жару. Им обязательно нужно какое-то укрытие, домик, куда они могут уйти, пока не станет прохладнее», — говорит эксперт.
Также необходимо следить за тем, чтобы в поилке всегда было достаточно питьевой воды.
Аквариумы летом необходимо чистить чаще, потому что в непроточном водоеме с теплой водой бактерии размножаются активнее.
«Следите за температурой воды в аквариуме, она должна соответствовать той, которая комфортна для вашего вида рыбок. Регулярно чистите аквариум, чтобы его не затянуло водорослями. И обеспечьте хорошее насыщение воды кислородом: смените фильтры в компрессоре или купите более мощное устройство», — советует эксперт.
Он напоминает, что во время поездок на авто, питомцев ни в коем случае нельзя оставлять одних в машине.
«Берите кошку на шлейку, собаку на поводок. Лучше пусть возмущаются неожиданной прогулке рядом с вами, чем падают в обмороки от жары, задыхаются или становятся жертвами пожаров», — говорит ветеринар.
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