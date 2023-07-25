Судьба самого Микаэла Налбандяна печальна. За связь с лондонской группой (Герцен, Огарев, Бакунин) он был арестован в Нахичевани-на-Дону. В апреле 1865 года был приговорен к ссылке в город Камышин Саратовской губернии. 31 марта 1866 года Налбандян умер. Тело его было перевезено в Нахичевань, где его и захоронили возле церкви монастыря Сурб Хач.