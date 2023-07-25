Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Микаэла Налбандяна считают классиком армянской литературы.
Немало нахичеванский писатель сделал и для Ростова. Его имя тесно связано с историей нашего города. Благодаря его усилиям в Ростове появилась гостиница «Московская».
Однако мало кто знает, что на стихи Микаэла Налбандяна написан гимн современной Армении. Считается, что поэма «Песня итальянской девушки» принесла Налбандяну посмертную славу. Эта поэма − с некоторыми изменениями − стала гимном современного армянского государства. Надо сказать, что гимн Армении − это композиция, которая называется «Наша Родина».
Утвержден гимн был в июле 1991 года решением Верховного Совета Республики Армения. Автор музыки − Барсег Каначян (1885−1967), ливанский армянский композитор и дирижер.
Судьба самого Микаэла Налбандяна печальна. За связь с лондонской группой (Герцен, Огарев, Бакунин) он был арестован в Нахичевани-на-Дону. В апреле 1865 года был приговорен к ссылке в город Камышин Саратовской губернии. 31 марта 1866 года Налбандян умер. Тело его было перевезено в Нахичевань, где его и захоронили возле церкви монастыря Сурб Хач.
Налбандяна очень любили в Нахичевани, с большим уважением к нему относилась и российская интеллигенция.
Памятник Микаэлу Налбандяну был установлен в Ереване в 1965 году (скульптор Н. Б. Никогосян, архитектор Д. П. Торосян). Имя Налбандяна с 1921 года носит одна из центральных улиц Еревана. Кстати, в честь Налбандяна названа также улица в Пролетарском районе (бывший город Нахичевань-на-Дону) Ростова-на-Дону. В 2005 году была выпущена почтовая марка Армении, посвященная Налбандяну.
А еще с именем Налбандяна связана одна интересная история. Мой отец, заслуженный врач России, краевед и публицист Минас Георгиевич Багдыков, будучи молодым врачом, дружил с известным ростовским и нахичеванским художником Акимом Карповичем Ованесовым. Ованесов считал, что папа похож на Налбандяна. Он решил написать картину «Арест Налбандяна» и попросил отца позировать ему. Кстати, существует несколько вариантов этой картины.
Интересно, что когда Ованесов писал картину «Арест Налбандяна», он был внимателен к каждой ее детали. Например, стол художник накрыл скатертью еще моей прапрабабушки. Ковер на полу, который изображен на картине, был взят из нашего дома. Книжный шкаф и диван, которые видны на полотне, тоже времен Налбандяна!
Даже жандармов художник пригласил позировать настоящих. Да-да! Это были еще живые в те годы пожилые жандармы царского времени, которых лично знал Ованесов. По воспоминаниям отца, бывшие жандармы, когда позировали художнику, даже изменялись в лице. Казалось, что они реально пришли кого-то арестовывать. Вот такая необычная связь времен.
Конечно, Микаэл Налбандян был личностью неординарной, талантливой и яркой. И мы не должны забывать, что такой выдающийся человек жил в нашем городе.
Георгий Багдыков