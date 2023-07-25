Идеальный арбуз должен иметь ровную, гладкую кожуру без видимых повреждений или пятен. Иначе это может быть признаком проблемы;

Хороший арбуз должен быть круглой или овальной формы. Не стоит брать с неравномерными или необычными контурами;

Следует выбирать арбуз, который считается тяжелым для своего размера, в таком случае он будет сочнее;

Звук при постукивании должен быть глубоким, но не сильно глухим и не звонким. Пустой звук говорит о том, что арбуз презрел, а сильно звонкий является признаком недозревшей ягоды;

Стоит обратить внимание на пятно, где арбуз лежал на земле. Если оно желтое, то это говорит о том, что фрукт находился под солнцем и дозревал естественным способом;

Арбуз с зеленым, свежим хвостиком обычно указывает на то, что его собрали недавно. Если хвостик выглядит увядшим или коричневым, это может быть признаком перезревшего арбуза.