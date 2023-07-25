Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Выбор вкусного арбуза может быть довольно не простым, но с помощью нескольких советов можно повысить шансы на покупку сочного и сладкого фрукта. Вот некоторые рекомендации:
Идеальный арбуз должен иметь ровную, гладкую кожуру без видимых повреждений или пятен. Иначе это может быть признаком проблемы;
Хороший арбуз должен быть круглой или овальной формы. Не стоит брать с неравномерными или необычными контурами;
Следует выбирать арбуз, который считается тяжелым для своего размера, в таком случае он будет сочнее;
Звук при постукивании должен быть глубоким, но не сильно глухим и не звонким. Пустой звук говорит о том, что арбуз презрел, а сильно звонкий является признаком недозревшей ягоды;
Стоит обратить внимание на пятно, где арбуз лежал на земле. Если оно желтое, то это говорит о том, что фрукт находился под солнцем и дозревал естественным способом;
Арбуз с зеленым, свежим хвостиком обычно указывает на то, что его собрали недавно. Если хвостик выглядит увядшим или коричневым, это может быть признаком перезревшего арбуза.
Лучший сезон для арбузов обычно — август. В это время они более сладкие и вкусные.
Вкус также может зависеть от индивидуальных предпочтений, и не всегда возможно определить его качество по внешнему виду. Однако следуя этим советам, можно повысить свои шансы найти сочную и сладкую ягоду.
В Ростовской области, как и в других южных регионах России, арбузы хорошо растут благодаря обильному солнечному свету и теплому, иногда жаркому климату. Вкусные и сочные ягоды в сезон обычно поступают из различных регионов, в том числе из Астрахани, Волгограда, Краснодара, Ставрополья. Также в Ростовской области успешно выращивают специальные сезонные сорта.
Один из наиболее распространенных — «Каристан», созревающий с конца июля до конца сентября. Еще два популярных сорта — «Соренто» и «Бонта».
Однако эксперты также предупреждают о местах, где лучше не покупать арбузы в сезон. Речь идет о продавцах-частниках, которые предлагают продукцию прямо вдоль дороги с машин. Такие арбузы часто содержат химические добавки и биодобавки, а такие продавцы часто не предоставляют необходимую документацию на товар.
Чтобы купить свежие и качественные арбузы летом, стоит обратиться на рынки или в фермерские лавки. Здесь обычно предлагается сезонная продукция, которую часто привозят из соседних южных регионов. Местные фермеры также предлагают свои урожаи, причем особенно популярны такие районы, как Аксайский, Азовский, Мясниковский, Неклиновский, Цимлянский.
Арбуз — это освежающий и вкусный продукт, который обладает множеством питательных веществ и полезных свойств. Вот некоторые из преимуществ:
Он содержит витамин C, который помогает укрепить иммунную систему, также присутствуют витамины A и B6, необходимые для поддержания здоровья глаз, кожи, и нервной системы.
Арбуз является хорошим источником калия, который поддерживает здоровье сердца и контролирует уровень давления. Также в нем содержатся магний и цинк, необходимые для поддержания нормального обмена веществ и функционирования иммунной системы.
В ягоде есть и антиоксиданты, такие как лицопин, который помогает защитить клетки организма от повреждения, связанного со стрессом.
Употребление арбуза может способствовать улучшению состояния сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию аминокислот, которые помогают расширить кровеносные сосуды.
Арбуз содержит клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения, поддерживая здоровую микрофлору в кишечнике.
Продукт является низкокалорийным, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет контролировать вес или снизить количество потребляемых калорий.
В арбузе присутствует аминокислота, которая способствует улучшению физической выносливости и укрепляет мышцы.
Важно отметить, что арбуз следует есть в умеренных количествах, так как излишнее потребление может привести к избыточному потреблению сахара.
Арбуз обладает очень низкой калорийностью, всего 270 килокалорий на 1 килограмм продукта, что делает его популярным среди сторонников диет. При этом он обладает сладкой мякотью, которая приносит ощущение сытости, не содержащей жиров и холестерина. Вместо этого, арбуз является богатым источником калия, магния, кальция, витаминов группы B, а также витаминов А и C.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.