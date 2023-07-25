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Консоль. Про: 77% предпринимателей сталкивались с недобросовестной работой самозанятых

25 июля 2023, 12:42
Фото: Midjourney
По данным исследования аналитического центра «Консоль.Про» (платформа для работы с внештатными специалистами), в 13% случаях непрофессиональные действия самозанятых нанесли ущерб репутации бизнеса.

В исследовании принимали участие предприниматели со всей России. Результаты показали, что 63% респондентов имеют опыт сотрудничества с самозанятыми. К внештатным специалистам обращаются преимущественно организации, работающие в сфере маркетинга и рекламы (44%), а также логистики (40%), и ИТ-компании (18%).

В 73% случаев предприниматели дают положительную оценку работе самозанятых. Однако иногда такое сотрудничество связано с определенными неудобствами. Так, 37% участников опроса признались, что из-за большого количества самозанятых в организации возникают сложности с контролем их деятельности, а 24% отметили неудобства, вызванные дистанционным форматом взаимодействия.

В 25% случаев от сотрудничества с внештатными работниками организации останавливает риск утечки конфиденциальных данных. Стоит отметить, что только 26% респондентов подписывают договор с самозанятыми, а соглашение о конфиденциальности и защите данных заключается только в 8% случаев. 35% компаний отметили, что работают только с проверенными лицами, а 31% нанимают сотрудников через популярные специализированные сервисы или выбирают крупный бизнес.

По мнению 26% участников исследования, делегирование рабочих полномочий самозанятым позволяет разгрузить штатных сотрудников, избавив их от рутины. Для 22% опрошенных такой формат сотрудничества является возможностью расширить бизнес. Еще 22% отметили, что привлечение самозанятых позволяет обеспечить высокое качество продукта или услуг организации.

Несмотря на все эти положительные моменты, 87% предпринимателей все же считают, что самозанятыми можно заменить далеко не всех сотрудников. 30% респондентов отметили, что такой формат трудно применить в логистике, 13% — в сфере маркетинга и рекламы, 11% — в разработке и продажах.

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