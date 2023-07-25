Консоль. Про: 77% предпринимателей сталкивались с недобросовестной работой самозанятых

В 25% случаев от сотрудничества с внештатными работниками организации останавливает риск утечки конфиденциальных данных. Стоит отметить, что только 26% респондентов подписывают договор с самозанятыми, а соглашение о конфиденциальности и защите данных заключается только в 8% случаев. 35% компаний отметили, что работают только с проверенными лицами, а 31% нанимают сотрудников через популярные специализированные сервисы или выбирают крупный бизнес.