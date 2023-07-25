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Логвиненко: Почти на 200 автобусов обновится пассажирский парк города до конца года

25 июля 2023, 07:41
Фото: пресс служба Администрации Ростова
На 25 новых автобусов увеличился парк МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Эти современные машины большого класса белорусской марки «МАЗ» полностью соответствуют требованиям, выдвигаемым к городскому пассажирскому транспорту.

В этих машинах есть практически все. Они оборудованы кондиционерами и приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения, системой безналичной оплаты картой или смартфоном, автоинформаторами, электронными информационными табло, а также системой видеонаблюдения в салоне.

Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, это сделано в рамках полномерной работы по улучшению качества транспортного обслуживания ростовчан.

Фото: 1MI

—Администрация Ростова продолжает проводить планомерную работу по улучшению качества транспортного обслуживания жителей. Перед транспортными предприятиями ставится задача по обновлению подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты, — пояснил Алексей Логвиненко.

Известно, что новые автобусы будут обслуживать пассажиров на маршрутах, работающих в направлении Западного и Северного жилых массивов, а также Военведа и Сельмаша. Планируется, что новые транспортные средства заступят на линию 1 августа.
Городскими транспортными предприятиями будет приобретено 80 новых низкопольных автобусов. Также в автопарках транспортных предприятий появится 67 машин, возраст которых не превышает 4-х лет.

До конца текущего года за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов будет закуплено 42 автобуса, 20 электробусов и 6 зарядных станций на общую сумму 1,7 млрд руб.

— До конца года наши транспортники обновят свой автобусный парк почти на 200 единиц техники. А общий объем инвестиций в систему пассажирских перевозок автомобильным транспортом до конца 2023 года составит 3,5 млрд руб., — подвел итог глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как на расширенной планерке главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, поднимался ряд стратегических вопросов, которые коснулись дальнейшего развития города. Речь шла о масштабных проектах в дорожно-транспортной отрасли, реализация которых начнется в ближайшее время.

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