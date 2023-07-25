Логвиненко: Почти на 200 автобусов обновится пассажирский парк города до конца года

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В этих машинах есть практически все. Они оборудованы кондиционерами и приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения, системой безналичной оплаты картой или смартфоном, автоинформаторами, электронными информационными табло, а также системой видеонаблюдения в салоне.
Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, это сделано в рамках полномерной работы по улучшению качества транспортного обслуживания ростовчан.
—Администрация Ростова продолжает проводить планомерную работу по улучшению качества транспортного обслуживания жителей. Перед транспортными предприятиями ставится задача по обновлению подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты, — пояснил Алексей Логвиненко.
Известно, что новые автобусы будут обслуживать пассажиров на маршрутах, работающих в направлении Западного и Северного жилых массивов, а также Военведа и Сельмаша. Планируется, что новые транспортные средства заступят на линию 1 августа.
Городскими транспортными предприятиями будет приобретено 80 новых низкопольных автобусов. Также в автопарках транспортных предприятий появится 67 машин, возраст которых не превышает 4-х лет.
До конца текущего года за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов будет закуплено 42 автобуса, 20 электробусов и 6 зарядных станций на общую сумму 1,7 млрд руб.
— До конца года наши транспортники обновят свой автобусный парк почти на 200 единиц техники. А общий объем инвестиций в систему пассажирских перевозок автомобильным транспортом до конца 2023 года составит 3,5 млрд руб., — подвел итог глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как на расширенной планерке главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, поднимался ряд стратегических вопросов, которые коснулись дальнейшего развития города. Речь шла о масштабных проектах в дорожно-транспортной отрасли, реализация которых начнется в ближайшее время.