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Published Сегодня, 14:52

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Мобилизованного многодетного бойца СВО из Сальска с апреля не могут вернуть домой

25 июля 2023, 14:52
Фото: mil.ru
Стало известно о многодетном бойце СВО из Сальска, которого не могут вернуть домой
Мобилизованного из Сальска Ростовской области, у которого родился третий ребенок, не получается вернуть домой из зоны СВО, пишет Telegram-канал Baza.


Канал сообщил, что мужчину мобилизовали 18 октября, тогда его супруга была беременна третьим ребенком. В апреле он смог вернуться в связи с рождением малыша и подал заявление, чтобы уволиться со службы, так как многодетные имеют на это право.

Обычно все проходит по следующей схеме — призывная комиссия направляет решение в Южный военный округ, а оттуда уже в часть мобилизованного передается телефонограмма. А далее идет подготовка соответствующего рапорта.

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«Телефонограмма пришла 3 июля, после чего супруге бойца в отделе кадров обещали уладить формальности и перезвонить. Однако больше с ней никто не связывался. Позже она сама дозвонилась и ей пообещали помочь, но ничего не изменилось», — пишет канал.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что памятник героям спецоперации установят в Азове Ростовской области.

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