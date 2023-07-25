Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Канал сообщил, что мужчину мобилизовали 18 октября, тогда его супруга была беременна третьим ребенком. В апреле он смог вернуться в связи с рождением малыша и подал заявление, чтобы уволиться со службы, так как многодетные имеют на это право.
Обычно все проходит по следующей схеме — призывная комиссия направляет решение в Южный военный округ, а оттуда уже в часть мобилизованного передается телефонограмма. А далее идет подготовка соответствующего рапорта.
«Телефонограмма пришла 3 июля, после чего супруге бойца в отделе кадров обещали уладить формальности и перезвонить. Однако больше с ней никто не связывался. Позже она сама дозвонилась и ей пообещали помочь, но ничего не изменилось», — пишет канал.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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