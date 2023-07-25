«Телефонограмма пришла 3 июля, после чего супруге бойца в отделе кадров обещали уладить формальности и перезвонить. Однако больше с ней никто не связывался. Позже она сама дозвонилась и ей пообещали помочь, но ничего не изменилось», — пишет канал.