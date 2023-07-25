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Момент мощного хлопка и вспышки у границы Ростовской области и ЛНР попал на видео

25 июля 2023, 06:54
Фото: 1MI
Появилось видео со звуком взрыва в районе границы Ростовской области и ЛНР
В Интернете разместили видео, на котором, по информации местных жителей, слышен громкий звук в районе границы Ростовской области и ЛНР, ролик разместили в соцсетях.

В ролике показан один из дворов в ночное время и слышен громкий звук, похожий на хлопок. Сверху в кадре видно небольшую вспышку, которая продолжалась менее секунды.

Жители в Ростовской области заявили о звуках взрывов на границе с ЛНР вечером 24 июля
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Появилось видео со звуком взрыва в районе границы Ростовской области и ЛНР
Видео: Привет-Ростов

По словам автора, это произошло в Чертковском районе, недалеко от границы ЛНР. Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого губернатор Василий Голубев опроверг слухи о взрыве на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня.

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