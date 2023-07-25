Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В ролике показан один из дворов в ночное время и слышен громкий звук, похожий на хлопок. Сверху в кадре видно небольшую вспышку, которая продолжалась менее секунды.
По словам автора, это произошло в Чертковском районе, недалеко от границы ЛНР. Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого губернатор Василий Голубев опроверг слухи о взрыве на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня.