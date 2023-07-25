МТС Банк подключился к сервису «Плати QR»

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сервис «Плати QR » — это простой и безопасный способ оплаты. Он позволяет совершить покупку даже если при себе нет наличных или карты, а ваш смартфон не поддерживает технологию NFC. МТС Банк активно развивает сервисы для бесконтактной оплаты товаров и услуг как онлайн, так и в точках продаж: достаточно зайти в приложение МТС Банка, навести сканер на QR -код от Сбера и выбрать карту или счёт для оплаты. ПИН-код для подтверждения покупки (как при оплате смартфоном) совершенно не нужен.
— Сегодня в МТС Банке имеется широкий спектр платежных сервисов, в том числе бесконтактных, — рассказывает первый заместитель Председателя Правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов. — Мы видим регулярный рост популярности платежей по QR -коду среди пользователей приложения банка. Клиенты стали чаще расплачиваться таким способом в крупных маркетплейсах и торговых сетях. Расширение возможностей QR -платежей для наших клиентов и присоединение к сервису Сбера только усилит позиции МТС Банка на рынке платежей.
По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых, QR-код от Сбера набирает обороты: им уже пользуются клиенты нескольких российских банков, а это ежемесячно более семи миллионов человек. Теперь в их число вошли клиенты МТС Банка. «Наши партнёры по финансовому рынку видят свою выгоду в подключении к платёжной инфраструктуре Сбера и дают своим пользователям лучшие возможности. Платить по QR-коду клиенты МТС Банка смогут даже в том случае, если у них нет с собой банковской карты или наличных денег. При этом платежи проходят быстро, удобно и безопасно. Учитывая, что к нашей инновационной технологии присоединяется всё большее число банков-партнёров, количество пользователей QR-кодом от Сбера станет ещё больше», — уверен Дмитрий Малых.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь устройство на платформе Android и приложение МТС Банка не ниже версии 1.69.