МТС Банк подключился к сервису «Плати QR»

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых, QR-код от Сбера набирает обороты: им уже пользуются клиенты нескольких российских банков, а это ежемесячно более семи миллионов человек. Теперь в их число вошли клиенты МТС Банка. «Наши партнёры по финансовому рынку видят свою выгоду в подключении к платёжной инфраструктуре Сбера и дают своим пользователям лучшие возможности. Платить по QR-коду клиенты МТС Банка смогут даже в том случае, если у них нет с собой банковской карты или наличных денег. При этом платежи проходят быстро, удобно и безопасно. Учитывая, что к нашей инновационной технологии присоединяется всё большее число банков-партнёров, количество пользователей QR-кодом от Сбера станет ещё больше», — уверен Дмитрий Малых.