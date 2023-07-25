Жители дома подчеркивают, что неоднократно обращались с жалобами на ситуацию во дворе в соответствующие инстанции. Но это не помогало. По их словам, при появлении органов правопорядка такси разъезжались, а через время возвращались назад, как ни в чем не бывало.