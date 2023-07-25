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Мусор, крысы и таксопарк: что происходит во дворе жилого дома в центре Ростова

25 июля 2023, 11:26
Фото: pxhere.com
Мусор, крысы и таксопарк: что происходит во дворе жилого дома в центре Ростова
Двор жилого дома на проспекте Михаила Нагибина, 27 в Ростове заполонили непонятные такси. Возле мусорных жбанов копятся огромные кучи мусора, где соседствуют голуби и крысы. А рядом расположен детский сад, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Собеседник рассказывает, что в угловом полуподвальном помещении дома на Нагибина в Ростове раньше располагалась компьютерная фирма. Однако вскоре на ее месте появился непонятный таксопарк.

«Теперь весь двор запружен такси, сюда не проехать. Местные жители вынуждены оставлять свои машины, где придется — на газонах, на тротуарах», — отмечает Владислав Махмудов.

Жители дома подчеркивают, что неоднократно обращались с жалобами на ситуацию во дворе в соответствующие инстанции. Но это не помогало. По их словам, при появлении органов правопорядка такси разъезжались, а через время возвращались назад, как ни в чем не бывало.

Фото: Видео канал/Владислав Махмудов

Контейнерная площадка во дворе жилого дома на Нагибина, 27, соседствующая с детским садом, больше напоминает свалку. И хотя, по словам общественника, контейнеры сегодня здесь опустошили, горы мусора вокруг жбанов никто убирать не стал.

«Здесь сидят голуби, бегают огромные крысы. Мало того, что во дворе играют дети, так все это соседство располагается рядом с детским садиком», — говорит активист.

«Здесь сидят голуби, бегают огромные крысы. Мало того, что во дворе играют дети, так все это соседство располагается рядом с детским садиком», — говорит активист.«Здесь сидят голуби, бегают огромные крысы. Мало того, что во дворе играют дети, так все это соседство располагается рядом с детским садиком», — говорит активист.
«Здесь сидят голуби, бегают огромные крысы. Мало того, что во дворе играют дети, так все это соседство располагается рядом с детским садиком», — говорит активист.
Фото: Видео канал/Владислав Махмудов

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчан возмутили горы мусора в человеческий рост на Северном кладбище.

«Хоронят, а не убирают?»: ростовчан возмутили горы мусора на Северном кладбище
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