Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Собеседник рассказывает, что в угловом полуподвальном помещении дома на Нагибина в Ростове раньше располагалась компьютерная фирма. Однако вскоре на ее месте появился непонятный таксопарк.
«Теперь весь двор запружен такси, сюда не проехать. Местные жители вынуждены оставлять свои машины, где придется — на газонах, на тротуарах», — отмечает Владислав Махмудов.
Жители дома подчеркивают, что неоднократно обращались с жалобами на ситуацию во дворе в соответствующие инстанции. Но это не помогало. По их словам, при появлении органов правопорядка такси разъезжались, а через время возвращались назад, как ни в чем не бывало.
Контейнерная площадка во дворе жилого дома на Нагибина, 27, соседствующая с детским садом, больше напоминает свалку. И хотя, по словам общественника, контейнеры сегодня здесь опустошили, горы мусора вокруг жбанов никто убирать не стал.
«Здесь сидят голуби, бегают огромные крысы. Мало того, что во дворе играют дети, так все это соседство располагается рядом с детским садиком», — говорит активист.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчан возмутили горы мусора в человеческий рост на Северном кладбище.