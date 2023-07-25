На Дону подвели годовой итог работы регионального управления МВД за полугодие

Не обошли стороной и тему ДТП. За отчетный период был замечен небольшой рост количества дорожно-транспортных происшествий в регионе. Тем не менее областному ГИБДД, а также региональному министерству транспорта и собственникам дорог поручено разработать логистические решения, которые позволят избежать транспортного коллапса в связи с увеличением транспортного потока, следующего транзитом через Ростовскую область.