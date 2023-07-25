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На Дону подвели годовой итог работы регионального управления МВД за полугодие

25 июля 2023, 12:24
Фото: donland.ru
Накануне в донской столице прошло заседание коллегии Главного управления МВД России по Ростовской области, где подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2023 года. В мероприятии принял участие и заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Говорили о многом. Затронули реализацию крупных инвестпроектов, развитие экономического блока, рост оборота розничной торговли и улучшение социального климата в регионе.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, положительные тенденции в нашей области были бы невозможны без стабильной общественной обстановки, которую формируют органы правопорядка.

— Донская полиция принимает своевременные меры по снижению уровня преступности: число преступлений по ряду направлений значительно снизилось, выросла и их раскрываемость, — пояснил Михаил Корнеев.

Не обошли стороной и тему ДТП. За отчетный период был замечен небольшой рост количества дорожно-транспортных происшествий в регионе. Тем не менее областному ГИБДД, а также региональному министерству транспорта и собственникам дорог поручено разработать логистические решения, которые позволят избежать транспортного коллапса в связи с увеличением транспортного потока, следующего транзитом через Ростовскую область.

Фото: 1MI

Заместитель губернатора РО затронул и тему поджогов, а также ЧП, связанных с неосторожным обращением с огнем. Он заострил внимание на необходимости проведения сотрудниками органов внутренних дел совместной с представителями муниципальных образований и участниками общественных формирований работы по профилактике подобных явлений.

В процессе заседания рассмотрели вопросы и организационного характера, где правопорядок и безопасность граждан должны быть на высшем уровне. Ведь в августе этого года будут организованы торжественные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и 270-летию со дня рождения Матвея Ивановича Платова.

— Наш общий успех в решении задач региона, в том числе поручений президента, возможен только при условии объединенных усилий исполнительной, законодательной власти и всех правоохранительных органов, — завершил свое выступление Михаил Корнеев.

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