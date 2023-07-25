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На развитие пассажирского транспорта в Ростове потратят 3,5 млрд рублей в 2023 году

25 июля 2023, 11:24
Фото: Pulux11 • CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
На развитие пассажирского транспорта в Ростове потратят 3,5 млрд рублей в 2023 году
Инвестиции в пассажирские перевозки в 2023 году в Ростове составят 3,5 миллиарда рублей, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В текущем году в развитие пассажирских перевозок в Ростове планируют инвестировать 3,5 миллиарда рублей. Их потратят на закупку 42 автобусов, 20 электробусов и шести зарядных станций к ним.

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Также администрация города ставит перед перевозчиками задачу обновлять автобусы. Транспортные средства должны быть оборудованы кондиционерами, приспособлениями для перевозки маломобильных граждан, электронными табло и видеокамерами.

Ряд обновленных автобусов выйдут на линию уже с 1 августа.

Однако, помимо качества автобусов, претензии у ростовчан возникают и к воителям общественного транспорта. Ранее водитель ударил и отобрал проездную карту у отца знаменитого шахматиста из Ростова.

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