Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В текущем году в развитие пассажирских перевозок в Ростове планируют инвестировать 3,5 миллиарда рублей. Их потратят на закупку 42 автобусов, 20 электробусов и шести зарядных станций к ним.
Также администрация города ставит перед перевозчиками задачу обновлять автобусы. Транспортные средства должны быть оборудованы кондиционерами, приспособлениями для перевозки маломобильных граждан, электронными табло и видеокамерами.
Ряд обновленных автобусов выйдут на линию уже с 1 августа.
Однако, помимо качества автобусов, претензии у ростовчан возникают и к воителям общественного транспорта. Ранее водитель ударил и отобрал проездную карту у отца знаменитого шахматиста из Ростова.