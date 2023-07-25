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На трассе под Ростовом образовалась пробка на семь километров из-за двух ДТП

25 июля 2023, 09:39
Фото: 1MI
На трассе под Ростовом образовалась пробка на семь километров из-за двух ДТП
Две аварии на трассе М-4 «Дон» под Ростовом спровоцировали многокилометровую пробку в сторону Краснодарского края, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На дороге М-4 «Дон» под Ростовом произошло два ДТП, которые стали причиной огромного затора в сторону Краснодарского края. Одна из аварий случилась около оптово-розничного торгового комплекса «Южный хаб», другая — на кольце Восточного шоссе.

На данный момент, сотни водителей находятся в огромном заторе, который растянулся почти на 7 километров. Автомобили практически не сдвигаются с места от завода «Бонум» до питомника «Азбука растений».

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Тем, кто еще не попал в пробку, рекомендуют обдумать альтернативный маршрут. Представители УГИБДД по Ростовской области пока не комментировали тяжесть ДТП на этом участке трассы М-4 «Дон».

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#Ростов#Пробка#Дтп#М-4 «Дон»#Яндекс. Карты#Краснодарский край#Южный хаб#Восточное шоссе#Затор#УГИБДД#Центробанк#Бензин
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