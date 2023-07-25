Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
На дороге М-4 «Дон» под Ростовом произошло два ДТП, которые стали причиной огромного затора в сторону Краснодарского края. Одна из аварий случилась около оптово-розничного торгового комплекса «Южный хаб», другая — на кольце Восточного шоссе.
На данный момент, сотни водителей находятся в огромном заторе, который растянулся почти на 7 километров. Автомобили практически не сдвигаются с места от завода «Бонум» до питомника «Азбука растений».
Тем, кто еще не попал в пробку, рекомендуют обдумать альтернативный маршрут. Представители УГИБДД по Ростовской области пока не комментировали тяжесть ДТП на этом участке трассы М-4 «Дон».
Ранее Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области.