«За 2,2 миллиона рублей в Зернограде можно было приобрести отличную однокомнатную квартиру. И даже двухкомнатную. Однако местные власти приобрели жилье за несколько километров от города — в поселке Зерновой. Девочке еще год учиться в Зернограде, она у меня слабенькая, совсем еще дите, как ей добираться в поселок каждый день? Да и как я ее одну туда буду отпускать?» — сокрушается опекун.