Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Однако проблемы с предоставлением жилья детям-сиротам в 2021 году были свойственны многим муниципалитетам Ростовской области. Какова ситуация в госзакупках жилья для сирот в Ростовской области? Изменилась ли ситуация сегодня, все ли вопросы были решены — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Власти Ростовской области ежегодно тратят колоссальные средства на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Победителем торгов в 2023 году в Таганроге стал индивидуальный предприниматель Семен Трифонов из хутора Большой Лог Аксайского района. По данным информационной системы «СПАРК-Маркетинг», индивидуальный предприниматель заключил с администрацией Таганрога 27 контрактов на сумму свыше 81,2 миллиона рублей. Стоимость одной квартиры в рамках госзакупки оценена свыше трех миллионов рублей.
При проведении торговых процедур «СПАРК-Маркетинг» выявил четыре индикатора. Исполнитель многомиллионных контрактов оказался субъектом МСП. Он оказался единственным участником госзакупки, организованной конкурентным способом. Однако «СПАРК-Маркетинг» зафиксировал наличие запроса на разъяснения положений документации. Это может означать, что заказчик при проведении торга случайно или умышленно не указал требуемую информацию. Торги прошли без снижения цены. Два индикатора предупреждают, что такую закупку можно охарактеризовать низкоэффективной и низкоконкурентной по смыслу.
Лидером по обеспечению жильем детей-сирот в Батайске в этом году стал застройщик ООО СЗ «Западный парк». С ним администрация Батайска заключила 17 контрактов на общую сумму более 52,7 миллионов рублей. Стоимость одной квартиры в Батайске оценена в более 3,1 миллиона рублей.
Проведение торговых процедур администрацией Батайска система «СПАРК-Маркетинг» также отметила индикаторами. «Западный парк» оказался единственным участником торгов на закупках, организованных конкурентным способом. Торги проходили без снижения первоначальной стоимости. «СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что деятельность застройщика «Западный парк» сконцентрирована лишь на одном заказчике — администрации Батайска.
Казалось бы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципалитеты Ростовской области продолжают активно обеспечивать жильем. Однако сложности остаются.
Еще в 2021 году общественность донского края взбудоражила странная информация — выяснилось, что практически в каждом из муниципальных районов, в выделенных для сирот квартирах жить невозможно.
«Когда в 2021 году я объезжал все районы Ростовской области — нарекания были везде. Мало того, что для возведения жилья для сирот использовали самые дешевые материалы и технологии низкого качества, так еще и строили с колоссальными нарушениями», — отмечает депутат Евгений Федяев.
В качестве примеров депутат вспоминает, как в домах в Целине обвалился пол из-за экономии на цементе и арматуре. В Цимлянске у одноэтажного дома потрескались стены из-за того, что дом построили без отмостки. Еще и сливную яму сделали на несколько кубов, так, что она заполнялась каждые две-три недели. А квартиры заливало из-за некачественно сделанной крыши. В Красном Сулине трехэтажные дома построили без вентиляции, из-за чего плесень пошла по квартирам.
«Но только в Кагальнике, если не ошибаюсь, дом признали непригодным для проживания — он располагался над сливной ямой. В остальных районах провели ремонтные работы, выполнили благоустройство, и дети сейчас продолжают жить в этих домах», — говорит депутат.
Собеседник делится мнением, что строительство домов для предоставления в них всех квартир исключительно детям-сиротам — можно по праву считать порочной практикой. В большинстве случаев, по его словам, эти дома превращались в «маленькое гетто».
Во-первых, их не обслуживала управляющая компания. Обслуживанием таких домов должны были заниматься администрации муниципалитетов. Но, по словам депутата, они ничего не делали. Во-вторых, неприспособленные к самостоятельной жизни дети, оказались в невыносимых условиях. Они не могли ни с кем даже посоветоваться, как и что делать при обнаружении проблем в каждом конкретном случае.
«Детей попросту бросали в новую для них среду, где никто не мог объяснить элементарные нормы человеческого общежития. В итоге, многие так и не приспособились к „взрослой“ жизни и попросту бросали новые квартиры», — делится информацией Евгений Федяев.
Депутат добавляет, что сегодня проблема с заселением детей-сирот в отдельный дом устранена.
«Изменился подход к обеспечению жильем, — разъясняет Евгений Федяев. — Теперь, в основном, жилье скупается не пакетом, как было прежде, а по одной квартире. Это дает больше гарантий, что предоставленное ребенку жилье будет отвечать всем требованиям. Нареканий к качеству жилья сегодня практически нет. Однако жалобы поступают».
Выяснилось, что и при такой продуманной схеме, у получателей жилья возникает недопонимание.
Корреспондент RostovGazeta пообщался с опекуном ребенка из Зернограда, оставшегося без попечения родителей.
«Я лежала в больнице, когда мне позвонили из местной администрации и сказали, что на приобретение жилья для моей девочки выделили 2,2 миллиона рублей», — рассказывает опекун Валентина Пучкунова.
По словам опекуна, девочка прописана в Зернограде. Учится она в Зернограде, и работу планирует искать тоже в Зернограде.
«За 2,2 миллиона рублей в Зернограде можно было приобрести отличную однокомнатную квартиру. И даже двухкомнатную. Однако местные власти приобрели жилье за несколько километров от города — в поселке Зерновой. Девочке еще год учиться в Зернограде, она у меня слабенькая, совсем еще дите, как ей добираться в поселок каждый день? Да и как я ее одну туда буду отпускать?» — сокрушается опекун.
Собеседница добавляет, что место для приобретения квартиры выбрано предельно неудачно.
«У меня там жила подруга с отцом. Она мне так и сказала: „Даже не суйтесь туда, тут совсем не место для проживания одинокой молодой девчушки“, — говорит Валентина Пучкунова.
Согласно имеющемуся в распоряжении RostovGazeta документу, квартира в поселке Зерновой, общей площадью 49,5 квадратных метра в двухэтажном доме выделена девочке из муниципальной собственности администрации Зерноградского района.
Для сравнения, по данным сайта объявлений, жилой дом со всеми удобствами, площадью 38 квадратных метров на участке 10 соток в поселке Зерновой можно приобрести всего лишь за 1,2 миллион рублей. А жилой дом на 50 квадратных метров на участке 6 соток в Зернограде, по данным сервиса, оценен в 2,1 миллиона рублей. Как стоимость квартиры в поселке Зерновой оказалась 2,2 миллиона рублей — остается только догадываться.
В администрации Зерноградского района подтвердили, что квартира в поселке Зерновой приобреталась в 2023 году в рамках муниципального контракта через единую систему закупок. Однако информационная система «СПАРК-Маркетинг» не обнаружила за последние годы ни одной похожей сделки.
«По действующему законодательству в рамках Постановления правительства Ростовской области, мы обязаны обеспечивать детей-сирот жильем на территории того муниципалитета, где находятся органы опеки. Мы наоборот старались предоставить квартиру с транспортной обеспеченностью», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в администрации Зерноградского района.
По данным информационной системы «СПАРК-Маркетинг», заключительный раз в рамках торговых процедур администрация Зерноградского района приобретала жилое помещение для детей-сирот в далеком 2011 году. Тогда речь шла о составе семьи из трех человек. Победителем госзакупки, стоимостью более 1,4 миллиона рублей стало физическое лицо. Этот контракт система «Спарк-Маркетинг» отметила двумя индикаторами. На закупку, организованную конкурентным способом, была подана лишь одна заявка. А победитель конкурса был впервые раскрыт в протоколе.
«Сегодня мы ушли от строительства отдельного жилья для детей-сирот, но пришли к тому, что квартиры закупаем не в центре муниципального образования, а на периферии. Фактически, обрекая детей снимать новое жилье, вместо того, чтобы пользоваться предоставленным. Подозреваю, что в ближайшее время этот вопрос будет стоять очень остро. У муниципалитетов сегодня нет обязанностей предоставлять жилье там, где обосновался ребенок. Зачастую муниципалитеты экономят. Эта практика — негативная, ее обязательно надо исправлять», — резюмирует Евгений Федяев.
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