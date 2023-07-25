В одном из заведений Ростова на проспекте Космонавтов посетители сообщили о стрельбе. Прибывшая на место полиция выяснила, что причиной происшествия стал конфликт между двумя мужчинами. После словесных баталий участники инцидента начали драться, когда и это не помогло доказать свою правоту, один из мужчин достал охолощенный автомат и несколько раз выстрелил в воздух.