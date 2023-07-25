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Неадекватный мужчина открыл стрельбу из автома на Северном в Ростове

25 июля 2023, 13:17
Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Levi Riendeau/CC0
Неадекватный мужчина открыл стрельбу в одном из заведений на Северном в Ростове
В Ростове словесный конфликт в одном из заведений закончился стрельбой из охолощенного автомата, рассказали в МВД.

В одном из заведений Ростова на проспекте Космонавтов посетители сообщили о стрельбе. Прибывшая на место полиция выяснила, что причиной происшествия стал конфликт между двумя мужчинами. После словесных баталий участники инцидента начали драться, когда и это не помогло доказать свою правоту, один из мужчин достал охолощенный автомат и несколько раз выстрелил в воздух.

Стали известны подробности стрельбы на улице в Ростове
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После словесных баталий участники инцидента начали драться, когда и это не помогло доказать свою правоту, один из мужчин достал охолощенный автомат и несколько раз выстрелил в воздух.После словесных баталий участники инцидента начали драться, когда и это не помогло доказать свою правоту, один из мужчин достал охолощенный автомат и несколько раз выстрелил в воздух.
После словесных баталий участники инцидента начали драться, когда и это не помогло доказать свою правоту, один из мужчин достал охолощенный автомат и несколько раз выстрелил в воздух.
Фото: Скриншот камеры наблюдения

Никто из посетителей заведения не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку. По ее окончании, будет принято необходимое процессуальное решение.

Ранее ростовчанин открыл стрельбу в барбершопе и убил бывшую жену.

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