Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В одном из заведений Ростова на проспекте Космонавтов посетители сообщили о стрельбе. Прибывшая на место полиция выяснила, что причиной происшествия стал конфликт между двумя мужчинами. После словесных баталий участники инцидента начали драться, когда и это не помогло доказать свою правоту, один из мужчин достал охолощенный автомат и несколько раз выстрелил в воздух.
Никто из посетителей заведения не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку. По ее окончании, будет принято необходимое процессуальное решение.
Ранее ростовчанин открыл стрельбу в барбершопе и убил бывшую жену.