Теплоход, который прибыл из порта Тартус в Сирии, был проверен таможней и пограничными службами Ростовской области. В санитарной каюте нашли 64 запасные части, которые перевозчик не задекларировал. Они предназначались для теплохода, нарушение капитан судна объяснил проблемой с компьютером на борту.