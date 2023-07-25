Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Теплоход, который прибыл из порта Тартус в Сирии, был проверен таможней и пограничными службами Ростовской области. В санитарной каюте нашли 64 запасные части, которые перевозчик не задекларировал. Они предназначались для теплохода, нарушение капитан судна объяснил проблемой с компьютером на борту.
«В связи с этим инцидентом возбудили два дела об административных правонарушениях: одно в отношении перевозчика и другое в отношении капитана», — сказано в сообщении.
Добавим, что незаконным грузом оказались вкладыши для подшипников гребного вала.
Ранее Ростовская область оказалась антилидером по доле контрафактного табака на Юге.