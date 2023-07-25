rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Изображение материала

Незаконный груз пытались доставить на теплоходе из Сирии в Ростов-на-Дону

25 июля 2023, 11:23
Фото: فادي شاهين/cc0/wikimedia.org
Незаконный груз пытались доставить на теплоходе из Сирии в Ростов-на-Дону
На прибывшем в Ростов-на-Дону теплоходе обнаружили незадекларированные запчасти, сообщает Южное таможенное управление.

Теплоход, который прибыл из порта Тартус в Сирии, был проверен таможней и пограничными службами Ростовской области. В санитарной каюте нашли 64 запасные части, которые перевозчик не задекларировал. Они предназначались для теплохода, нарушение капитан судна объяснил проблемой с компьютером на борту.

Двух жителей Ростовской области осудили за контрабанду сигарет на 2 млн рублей
Узнать подробнее
Фото: yutu.customs.gov.ru

«В связи с этим инцидентом возбудили два дела об административных правонарушениях: одно в отношении перевозчика и другое в отношении капитана», — сказано в сообщении.

Добавим, что незаконным грузом оказались вкладыши для подшипников гребного вала.

Ранее Ростовская область оказалась антилидером по доле контрафактного табака на Юге.

Читайте также:
Двух жителей Ростовской области осудили за контрабанду сигарет на 2 млн рублейВ Ростове задержали 48-летнюю женщину за контрабанду военной экипировки в США почтойРостовчанка хотела похудеть на таблетках, но может сесть за контрабанду наркотиков
#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Теплоход#Сирия#Запчасти#Незаконный груз#Пограничные службы#Судно#Компьютер#Таможня#Административное правонарушение#Перевозчик#Капитан#Вкладыши#Гребной вал#Подшипники#Контрафактный табак
Подпишитесь
Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:34
В Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины
Сегодня, 08:31
Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 07:59
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
Сегодня, 07:03
В Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть
Сегодня, 06:24
Как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жары
Сегодня, 08:29