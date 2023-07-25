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«Никогда такого не было и вот опять»: ростовчане высказались о звуке взрыва

25 июля 2023, 08:12
Фото: Pxhere.com
«Никогда такого не было и вот опять»: ростовчане высказались о звуке взрыва

Жителей в Ростовской области не удивили звуки взрыва вечером 24 июля

Жители Ростовской области заявили, что услышали громкий звук на границе с ЛНР, из-за чего началось бурное обсуждение в соцсетях.

В Интернете разместили видео, на котором показан двор и слышен громкий звук. Автор рассказал, что это случилось в Чертковском районе, где недалеко находится граница с ЛНР.

В соцсетях пользователи начали предполагать, что это может быть. Некоторые подумали, что у грузовика взорвалось колесо, другие назвали это переходом самолета на сверхзвук.

Жители в Ростовской области заявили о звуках взрывов на границе с ЛНР вечером 24 июля
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Появлялись также мнения о работе ПВО, но никакой официальной информации об этом не поступало. Сейчас она уточняется.

«Новость из серии — никогда такого не было и вот опять», — заявили жители региона.

«Так что это было?», — спрашивают пользователи. Также люди интересовались, не горело ли что-нибудь в регионе.

В целом складывается впечатление, что происходящее не удивило местных жителей.

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