Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Интернете разместили видео, на котором показан двор и слышен громкий звук. Автор рассказал, что это случилось в Чертковском районе, где недалеко находится граница с ЛНР.
В соцсетях пользователи начали предполагать, что это может быть. Некоторые подумали, что у грузовика взорвалось колесо, другие назвали это переходом самолета на сверхзвук.
Появлялись также мнения о работе ПВО, но никакой официальной информации об этом не поступало. Сейчас она уточняется.
«Новость из серии — никогда такого не было и вот опять», — заявили жители региона.
«Так что это было?», — спрашивают пользователи. Также люди интересовались, не горело ли что-нибудь в регионе.
В целом складывается впечатление, что происходящее не удивило местных жителей.