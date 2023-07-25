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Остановку машин запретят на центральных улицах в Ростове-на-Дону с 5 августа

25 июля 2023, 05:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону изменят схему дорожного движения с 5 августа на центральных улицах, сообщили в городской администрации.

Это необходимо для повышения пропускной способности и безопасности движения. Планируется запретить остановку и стоянку машин с 5 августа.

Это касается проспекта Соколова на участке от улицы Большой Садовой до проспекта Соколова, 24.

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Кроме того, в городе ограничат движение по Московской на участке от проспекта Буденновский до переулка Доломановский. Эти меры будут действовать с 1 августа по 1 октября.

Ранее стало известно, что часть трассы «Ростов — Таганрог — граница с ДНР» расширят из-за роста трафика. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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