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Published Сегодня, 05:51
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Это необходимо для повышения пропускной способности и безопасности движения. Планируется запретить остановку и стоянку машин с 5 августа.
Это касается проспекта Соколова на участке от улицы Большой Садовой до проспекта Соколова, 24.
Кроме того, в городе ограничат движение по Московской на участке от проспекта Буденновский до переулка Доломановский. Эти меры будут действовать с 1 августа по 1 октября.
Ранее стало известно, что часть трассы «Ростов — Таганрог — граница с ДНР» расширят из-за роста трафика. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.