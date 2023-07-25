Поддержка фронта и исполнение народной программы: ЕР подвела итоги весенней сессии

Секретарь генсовета ЕР назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, которые с 2014 года защищали Донбасс, а также введение безвозмездной юридической помощи для участников спецоперации и их семей наиболее важными решениями, принятыми весной текущего года. Отдельно Турчак выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими. Кроме этого, для участников спецоперации и их детей были введены специальные льготы при поступлении в высшие учебные заведения — они смогут поступать на бюджет в пределах отдельной квоты и бесплатно обучаться на подготовительных курсах.