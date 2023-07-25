Поддержка фронта и исполнение народной программы: ЕР подвела итоги весенней сессии

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Партия «Единая Россия» рассказала о результатах весенней сессии в Государственной думе РФ на итоговом собрании фракции. ЕР предложила 40 процентов законов в ГД, которые выполняют поручения главы государства по поддержке участников спецоперации, их семей, семей с детьми и социально незащищенных граждан, обеспечению обороноспособности России и ее технологического суверенитета.
Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что партия «Единая Россия» продолжила работу над укреплением статуса и государственной поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, их семей, а также над закрытием пробелов, вскрытых специальной военной операцией. В работе над этим принимали участие все депутаты фракции.
Секретарь генсовета ЕР назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, которые с 2014 года защищали Донбасс, а также введение безвозмездной юридической помощи для участников спецоперации и их семей наиболее важными решениями, принятыми весной текущего года. Отдельно Турчак выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими. Кроме этого, для участников спецоперации и их детей были введены специальные льготы при поступлении в высшие учебные заведения — они смогут поступать на бюджет в пределах отдельной квоты и бесплатно обучаться на подготовительных курсах.
Исполнение народной программы оставалось для «Единой России» также приоритетным наряду с поддержкой фронта. По словам Турчака, для реализации народной программы приняли законы о развитии медицины в школах, бесплатном проезде школьных автобусов по платным трассам, поддержке спортивных тренеров, защите россиян от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие.
При поддержке партии ЕР была разработана единая цифровая платформа в социальной сфере, которая дает возможность перейти на беззаявительный порядок предоставления многих мер соцподдержки. Также приняли несколько проектов закона, которые направлены на поддержку материнства и детства. Законодательно запретили продажу вейпов лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, расширили возможности материнского капитала, освобождены от налогов средства материальной поддержки учащимся в трудной жизненной ситуации.
Как пишут на сайте ER.RU, одним из главных направлений работы «Единой России» стала поддержка семей с детьми. Партия инициировала отмену НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, проводится работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, а также рассматриваются другие инициативы.