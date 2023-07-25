Бывшему главе администрации назначили лишение свободы на 8,5 года и штраф в размере 12,5 миллиона рублей. Сергею Кашникову дали четыре года и десять месяцев заключения со штрафом в размере 7,5 миллиона рублей. Эти сроки они проведут в колонии строгого режима.