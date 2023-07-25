Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
По данным Donday, судом принял решение учесть время, проведенное ими под стражей с момента задержания, речь идет о периоде с 22 декабря 2020 года до 16 июля 2021. В остальном приговор остался без изменений.
В декабре 2020 года Борисенко и Кашников решили помочь компании получить контракт на благоустройство парка в Сальске. За свои услуги они получили 2,5 миллиона рублей. В результате возбудили уголовное дело и отправили фигурантов под стражу.
Бывшему главе администрации назначили лишение свободы на 8,5 года и штраф в размере 12,5 миллиона рублей. Сергею Кашникову дали четыре года и десять месяцев заключения со штрафом в размере 7,5 миллиона рублей. Эти сроки они проведут в колонии строгого режима.