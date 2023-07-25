Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Интернете опубликовали видео, на котором показан двор и слышен громкий звук. Автор написал, что это случилось в Чертковском районе, недалеко от границы с ЛНР.
Пользователи в комментариях уточнили, что звук был также слышен в Кашарском и Миллеровском районах. Они предположили, что это могло взорваться колесо у КамАЗа, либо самолет перешел на сверхзвук.
«Так что это было?», — интересуются ростовчане. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее губернатор Василий Голубев опроверг слухи о взрыве на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня.