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Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля

25 июля 2023, 07:03
Фото: 1MI
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области
Жители Ростовской области заявили, что услышали похожий на хлопок звук поздним вечером в понедельник, 24 июля, сообщили они в соцсетях.

В Интернете опубликовали видео, на котором показан двор и слышен громкий звук. Автор написал, что это случилось в Чертковском районе, недалеко от границы с ЛНР.

Пользователи в комментариях уточнили, что звук был также слышен в Кашарском и Миллеровском районах. Они предположили, что это могло взорваться колесо у КамАЗа, либо самолет перешел на сверхзвук.

Жители в Ростовской области заявили о звуках взрывов на границе с ЛНР вечером 24 июля
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«Так что это было?», — интересуются ростовчане. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее губернатор Василий Голубев опроверг слухи о взрыве на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня.

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