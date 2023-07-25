rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Изображение материала

Работники колхоза им. С. Г. Шаумяна передали бойцам СВО новую партию гумпомощи

25 июля 2023, 09:27
Фото: donland.ru
Очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим в зоне проведения спецоперации передали работники колхоза им. С. Г. Шаумяна. Для своих земляков они подготовили около 57 тонн воды, 300 килограммов солений и 850 наборов выпечки.

Помимо продуктов, ростовские аграрии передали 61 маскировочную сеть, изготовленную жителями Мясниковского района.

Фото: donland.ru

Отмечается, что доставка бойцам СВО гуманитарной помощи от сельхозпредприятия осуществляется на регулярной основе. В первом полугодии 2023 года сотрудники колхоза передали военным 500 тонн груза. В этой работе по мере сил и возможностей участвует практически каждый житель района. Так, в районе действует шесть точек по плетению маскировочных сетей, работающих ежедневно, иногда — до ночи.

Как рассказал руководитель колхоза им. С. Г. Шаумяна Хачатур Поркшеян, в плетении сетей участвуют и учителя, и школьники, и пенсионеры. По его словам, во время работы они поют песни, иногда кто-то играет на гитаре.

«Плетение маскировочных сетей, передача в зону СВО продуктов питания и воды, открыток и писем с пожеланиями победы — далеко не полный перечень того, что делают наши земляки, оказывая помощь и поддержку военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. — Спасибо всем неравнодушным людям! Уверен, что эти добрые дела станут примером для остальных».

Подпишитесь
Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:34
В Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины
Сегодня, 08:31
Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 07:59
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
Сегодня, 07:03
В Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть
Сегодня, 06:24
Как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жары
Сегодня, 08:29