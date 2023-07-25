Работники колхоза им. С. Г. Шаумяна передали бойцам СВО новую партию гумпомощи

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Помимо продуктов, ростовские аграрии передали 61 маскировочную сеть, изготовленную жителями Мясниковского района.
Отмечается, что доставка бойцам СВО гуманитарной помощи от сельхозпредприятия осуществляется на регулярной основе. В первом полугодии 2023 года сотрудники колхоза передали военным 500 тонн груза. В этой работе по мере сил и возможностей участвует практически каждый житель района. Так, в районе действует шесть точек по плетению маскировочных сетей, работающих ежедневно, иногда — до ночи.
Как рассказал руководитель колхоза им. С. Г. Шаумяна Хачатур Поркшеян, в плетении сетей участвуют и учителя, и школьники, и пенсионеры. По его словам, во время работы они поют песни, иногда кто-то играет на гитаре.
«Плетение маскировочных сетей, передача в зону СВО продуктов питания и воды, открыток и писем с пожеланиями победы — далеко не полный перечень того, что делают наши земляки, оказывая помощь и поддержку военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. — Спасибо всем неравнодушным людям! Уверен, что эти добрые дела станут примером для остальных».