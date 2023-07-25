Работники колхоза им. С. Г. Шаумяна передали бойцам СВО новую партию гумпомощи

Отмечается, что доставка бойцам СВО гуманитарной помощи от сельхозпредприятия осуществляется на регулярной основе. В первом полугодии 2023 года сотрудники колхоза передали военным 500 тонн груза. В этой работе по мере сил и возможностей участвует практически каждый житель района. Так, в районе действует шесть точек по плетению маскировочных сетей, работающих ежедневно, иногда — до ночи.