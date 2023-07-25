Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году

В Ростовской области аграрии собрали рекордный урожай гороха. По словам Дмитрия Рылько, прошлый рекорд был зафиксирован в 2017 году. От отметил, что Краснодарский край и Ростовская область уже установили рекорды, а Ставропольский край приближается к нему. Эти регионы традиционно ориентированы на экспорт гороха.