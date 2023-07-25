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Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году

25 июля 2023, 07:59
Фото: pxhere.com
Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году
Рекордный урожай гороха был собран в Ростовской области, он составил 363 тысячи тонн, что превышает прошлогодний рекорд, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько.

В Ростовской области аграрии собрали рекордный урожай гороха. По словам Дмитрия Рылько, прошлый рекорд был зафиксирован в 2017 году. От отметил, что Краснодарский край и Ростовская область уже установили рекорды, а Ставропольский край приближается к нему. Эти регионы традиционно ориентированы на экспорт гороха.

В текущем году в Ростовской области собрали 363 тысячи тонн гороха, а еще 30 тысяч гектаров осталось убрать. В 2017 году было собрано 347 тысяч тонн.

По данным ИКАР, в Ростовской области, на Кубани и Ставрополье собрали около четверти всего объема сбора гороха в России в прошлом году. Рылько полагает, что этот показатель может увеличиться в текущем году.

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«Они расширили посевы этой культуры, кроме того, в этих регионах была благоприятная погода для гороха», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.

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#Рекордный урожай#Горох#Ростовская область#Экспорт#Краснодарский край#Ставропольский край#Сбор урожая#Посевы#Культура#Погода
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