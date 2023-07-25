Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Ростовской области аграрии собрали рекордный урожай гороха. По словам Дмитрия Рылько, прошлый рекорд был зафиксирован в 2017 году. От отметил, что Краснодарский край и Ростовская область уже установили рекорды, а Ставропольский край приближается к нему. Эти регионы традиционно ориентированы на экспорт гороха.
В текущем году в Ростовской области собрали 363 тысячи тонн гороха, а еще 30 тысяч гектаров осталось убрать. В 2017 году было собрано 347 тысяч тонн.
По данным ИКАР, в Ростовской области, на Кубани и Ставрополье собрали около четверти всего объема сбора гороха в России в прошлом году. Рылько полагает, что этот показатель может увеличиться в текущем году.
«Они расширили посевы этой культуры, кроме того, в этих регионах была благоприятная погода для гороха», — отметил он.
Ранее стало известно, что в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.