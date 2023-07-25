Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Из-за санкций, наложенных ФИФА, у футбольного клуба «Ростов» возникли сложности с регистрацией новых игроков. Клуб перевел шведскому «Норчеппингу» средства за футболиста Понтуса Алмквиста, однако деньги банк вернул обратно отправителю.
Российский футбольный союз заявил, что поможет «Ростову» снять ограничение. Представители РФС уже обратились к ФИФА с соответствующим обращением. Поддержала «Ростов» и Российская премьер-лига.
«Очень надеюсь, что вместе мы найдем вариант, который поможет найти решение, и новички „Ростова“ смогут присоединиться к команде. Из‑за политического вопроса страдают невиновные футболисты», — приводит слова президента РПЛ Александра Алаева «РБ Спор».
Ранее ФК «Ростов» забил свой 1000-й гол в чемпионатах России.