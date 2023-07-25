Российские самолеты-амфибии Бе-200 помогают Турции тушить лесные пожары

Президент Турции подчеркнул, что правительство предприняло крупные усилия для создания мощной инфраструктуры, способной справиться с самыми сложными сценариями лесных пожаров. В рамках подготовки к борьбе с возможными катастрофическими ситуациями были подготовлены 100 вертолетов и 24 самолета. Также в деле тушения пожаров будут задействованы 10 беспилотных летательных аппаратов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».