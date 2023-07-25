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Updated Сегодня, 15:03

Российские самолеты-амфибии Бе-200 помогают Турции тушить лесные пожары

25 июля 2023, 15:02
Два российских самолета-амфибии Бе-200 были задействованы в тушении лесных пожаров в Турции, о чем президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем обращении к нации, сообщает ТАСС.

Президент Турции подчеркнул, что правительство предприняло крупные усилия для создания мощной инфраструктуры, способной справиться с самыми сложными сценариями лесных пожаров. В рамках подготовки к борьбе с возможными катастрофическими ситуациями были подготовлены 100 вертолетов и 24 самолета. Также в деле тушения пожаров будут задействованы 10 беспилотных летательных аппаратов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С целью оказания помощи в тушении пожаров Турция получила поддержку от России, которая направила два больших самолета с монтированными тепловизорами для обнаружения очагов возгорания. Также Стамбул оказал свою помощь в этом непростом моменте, передав необходимую технику Греции.

Совместные усилия и международная поддержка позволяют Турции справляться с возникшими пожарами и эффективно бороться с угрозой для природы и населения.

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