Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:51
Кроме того, на появившийся запах жалуются жители нескольких садовых товариществ. По их словам, невозможно открыть окна.
«Нигде нет информации, откуда этот зловонный запах. Может заводы какие-то или еще что-то. Каждый день новые „ароматы“, то с заводов выбросы, жженой пластмассой пахнет», — жалуются местные жители.
Они добавили, что в СНТ «Изумруд» второй вечер пахнет йодом или медотходами. Пользователи в комментариях написали, что эта проблема все еще актуальна.
Ранее ростовчане заявили о вони и затопленных дорогах после дождя.