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Ростовчане заявили о невыносимом запахе на Западном

25 июля 2023, 04:47
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о невыносимом запахе на Западном
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на неприятный запах, который разносится по Западному, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, на появившийся запах жалуются жители нескольких садовых товариществ. По их словам, невозможно открыть окна.

«Нигде нет информации, откуда этот зловонный запах. Может заводы какие-то или еще что-то. Каждый день новые „ароматы“, то с заводов выбросы, жженой пластмассой пахнет», — жалуются местные жители.

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Они добавили, что в СНТ «Изумруд» второй вечер пахнет йодом или медотходами. Пользователи в комментариях написали, что эта проблема все еще актуальна.

Ранее ростовчане заявили о вони и затопленных дорогах после дождя.

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