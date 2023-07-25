Один из юристов рассказал «АиФ-Ростов», что Золотарева всегда была известна как сильная и решительная женщина, и многие не могут поверить, что она способна на такое. По словам собеседника, если у нее были проблемы, то можно было найти другой выход, без угрозы для жизни.