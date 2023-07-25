Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Один из юристов рассказал «АиФ-Ростов», что Золотарева всегда была известна как сильная и решительная женщина, и многие не могут поверить, что она способна на такое. По словам собеседника, если у нее были проблемы, то можно было найти другой выход, без угрозы для жизни.
«Некоторые отвергают идею о том, что это была симуляция. Считается, что это было бы бессмысленно, и никаких заявлений о проведении психологических экспертиз не поступало. Некоторые юристы даже предполагают, что Елену Золотареву могли отравить, возможно, ядом отсроченного действия», — пишет издание.
Юрист сообщил, что транспортировка Золотаревой в Москву могла быть организована с целью спасти ей жизнь. Он уточнил, что, возможно, в столице она могла рассказать что-то важное для расследования.
Добавим, что никакой официальной информации по поводу этого предположения не поступало, она уточняется.
Ранее СМИ писали, что оказавшаяся под следствием Золотарева якобы пыталась покончиться с собой. Говорилось, что ей оказали медпомощь и доставили в Москву.