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Ростовский юрист заявил, что экс-судью Золотареву могли отравить

25 июля 2023, 10:28
Фото: pxhere.com
Ростовский юрист заявил, что экс-судью Золотареву могли отравить
Юристы не верят в версию, что экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева пыталась покончить с собой, пишут СМИ.

Один из юристов рассказал «АиФ-Ростов», что Золотарева всегда была известна как сильная и решительная женщина, и многие не могут поверить, что она способна на такое. По словам собеседника, если у нее были проблемы, то можно было найти другой выход, без угрозы для жизни.

«Некоторые отвергают идею о том, что это была симуляция. Считается, что это было бы бессмысленно, и никаких заявлений о проведении психологических экспертиз не поступало. Некоторые юристы даже предполагают, что Елену Золотареву могли отравить, возможно, ядом отсроченного действия», — пишет издание.

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Юрист сообщил, что транспортировка Золотаревой в Москву могла быть организована с целью спасти ей жизнь. Он уточнил, что, возможно, в столице она могла рассказать что-то важное для расследования.

Добавим, что никакой официальной информации по поводу этого предположения не поступало, она уточняется.

Ранее СМИ писали, что оказавшаяся под следствием Золотарева якобы пыталась покончиться с собой. Говорилось, что ей оказали медпомощь и доставили в Москву.

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