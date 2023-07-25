Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
15 июня движение было запущено по обходу Ростова. С того дня новой дорогой воспользовались более миллиона автомобилистов. Трасса стала особенно популярной в разгар отпускных сезонов — жители страны пользуются ею, чтобы добраться на курорты Краснодарского края.
В среднем в сутки обходом Ростова пользуются 33,5 тысячи водителей. В министерстве транспорта утверждают, что с открытием дороги движение стало свободней и в самом городе. «Транзитный поток ушел на новый участок, а путь к морю для всех автомобилистов стал быстрее, комфортнее и безопаснее», — заключили чиновники.
Ранее на обходе Ростова выделили землю под дорожный сервис.