В среднем в сутки обходом Ростова пользуются 33,5 тысячи водителей. В министерстве транспорта утверждают, что с открытием дороги движение стало свободней и в самом городе. «Транзитный поток ушел на новый участок, а путь к морю для всех автомобилистов стал быстрее, комфортнее и безопаснее», — заключили чиновники.