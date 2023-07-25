Сахалинский опыт производства беспилотников разойдется по всей России

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
«Мы одними из первых в стране начали массовое производство беспилотных летательных аппаратов для обучения школьников. Кроме того, в Сахалинской области налажено производство дронов, которые используют военные в зоне СВО. Сфера применения беспилотников с каждым годом все больше расширяется, поэтому мы заинтересованы в развитии и сотрудничестве с опытными компаниями», — отметил глава области Валерий Лимаренко.
Компания «Т1» планирует использовать дроны в дорожном строительстве, для мониторинга пожарной обстановки в сахалинских лесах, а также для экологического мониторинга залива Анива на предмет сбрасывания сточных вод. Кроме того, беспилотники можно использовать в сельском хозяйстве.
«В отличие от самолетов малой авиации, беспилотники могут распылять, например, удобрения именно точечно, там, где это необходимо. Но это достаточно габаритные летательные аппараты, и мы готовы локализовать их производство на острове. Также у нас есть мечта организовать доставку грузов на Курильские острова, например, лекарственных препаратов. Здесь мы посмотрели, как организовано производство беспилотников для обучения школьников, результаты впечатляющие, хотели бы масштабировать опыт региона на всю Россию», — рассказал руководитель кластера ООО «Т1 Аэро» Константин Шадрин.
В этом году специалисты, работающие на базе СКБ САМИ ДВО РАН, изготовили уже 700 из запланированных 1000 беспилотников, которые будут использоваться для обучения школьников. Конструкторы выпускают небольшую модель «Оса» и беспилотник самолетного типа «Орленок». В цехах изготавливают корпуса, рамы, крепежные элементы и компонуют комплектующие, а заключительную сборку дронов школьники выполнят на уроках. К этому прилагается инструкция, также компания разработала симулятор, с помощью которого обучиться азам пилотирования БПЛА можно сначала на компьютере.
Напомним, обучение, связанное с беспилотниками, уже внедрено в нескольких десятках школ Сахалинской области, а уже с 1 сентября проект заработает во всех школах региона. Ребят будут обучать сборке, калибровке, программированию и обслуживанию дронов и азам пилотирования.
Также глава региона посетил цех сборки беспилотников для военнослужащих. Конструкторы представили опытные образцы новых моделей, которые способны нести большую полезную нагрузку. В ближайшее время планируется нарастить объемы производства таких БПЛА.