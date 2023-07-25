Сахалинский опыт производства беспилотников разойдется по всей России

«В отличие от самолетов малой авиации, беспилотники могут распылять, например, удобрения именно точечно, там, где это необходимо. Но это достаточно габаритные летательные аппараты, и мы готовы локализовать их производство на острове. Также у нас есть мечта организовать доставку грузов на Курильские острова, например, лекарственных препаратов. Здесь мы посмотрели, как организовано производство беспилотников для обучения школьников, результаты впечатляющие, хотели бы масштабировать опыт региона на всю Россию», — рассказал руководитель кластера ООО «Т1 Аэро» Константин Шадрин.