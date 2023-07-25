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Школьник на мопеде без прав попал под Lifan в Ростовской области

25 июля 2023, 12:53
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Школьник на мопеде без прав получил травмы под колесами авто в Ростовской области
15-летний подросток чуть не погиб после столкновения с машиной в Ростовской области, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в селе Куйбышево 24 июля. Там 15-летний школьник на мопеде без прав не уступил дорогу легковушке Lifan. В результате жесткого столкновения от мопеда осталась груда металла. У машины же повредился капот.

Школьник с травмами различной степени тяжести сейчас находится в больнице. В отношении матери несовершеннолетнего возбудили дело об административном правонарушении.

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В отношении матери несовершеннолетнего возбудили дело об административном правонарушении.В отношении матери несовершеннолетнего возбудили дело об административном правонарушении.
В отношении матери несовершеннолетнего возбудили дело об административном правонарушении.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

Ранее в Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть.

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