Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
ДТП произошло в селе Куйбышево 24 июля. Там 15-летний школьник на мопеде без прав не уступил дорогу легковушке Lifan. В результате жесткого столкновения от мопеда осталась груда металла. У машины же повредился капот.
Школьник с травмами различной степени тяжести сейчас находится в больнице. В отношении матери несовершеннолетнего возбудили дело об административном правонарушении.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.
Ранее в Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть.