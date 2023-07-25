Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Соответствующие поправки приняли в региональный закон. Речь идет о нарушении требований при содержании домашних животных, в том числе при их выгуле.
Так, запрещено выбрасывать на улицу питомцев и необходимо убирать за собаками и кошками во время выгула. Это касается тротуаров, мест выгула и подъездов.
Размер штрафа составляет от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от нарушения.
«Следить за соблюдением принятых требований будут специалисты управления ветеринарии региона», — сказано в сообщении.
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