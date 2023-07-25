rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Изображение материала

Штрафовать будут ростовчан, которые не убирают фекалии за собаками

25 июля 2023, 12:52
Фото: pxhere.com
Штрафовать будут ростовчан, которые не правильно гуляют с собаками
В Ростовской области установили административную ответственность для местных жителей, которые не соблюдают требования к содержанию животных, сообщили в правительстве региона.

Соответствующие поправки приняли в региональный закон. Речь идет о нарушении требований при содержании домашних животных, в том числе при их выгуле.

Так, запрещено выбрасывать на улицу питомцев и необходимо убирать за собаками и кошками во время выгула. Это касается тротуаров, мест выгула и подъездов.

Размер штрафа составляет от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от нарушения.

Как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жары
Узнать подробнее

«Следить за соблюдением принятых требований будут специалисты управления ветеринарии региона», — сказано в сообщении.

Читайте также о том, как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жары.

Читайте также:
Как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жарыОмбудсмен Мишонова предлагает создать единый реестр заводчиков собакЖитель Новочеркасска рассказал, как его собаку на прогулке зверски расстрелял мужчина
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествия#Животные#Закон#Ветеринария#Штраф#Улица#Выгул#Илья Протвинов
Подпишитесь
Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:34
В Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины
Сегодня, 08:31
Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 07:59
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
Сегодня, 07:03
В Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть
Сегодня, 06:24
Как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жары
Сегодня, 08:29