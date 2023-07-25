Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По данным ЦБ, ослабление рубля оказало влияние на стоимость некоторых импортных овощей и фруктов. Например, морковь подорожала за год и замедлилось снижение цен на картофель, капусту, свеклу.
Кроме того, издержки тепличных хозяйств возросли из-за необходимости больше освещать теплицы из-за более пасмурной и дождливой погоды, чем в прошлом году. Это не могло не отразиться на ценах на огурцы.
В целом годовой прирост цен на продукты питания в июне достиг 0,76%.
Ранее эксперт Корнюш объяснил стоимость огурцов по 400 рублей за 1 килограмм в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.