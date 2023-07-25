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Стала известна главная причина высоких цен на огурцы в Ростовской области в 2023 году

25 июля 2023, 09:41
Фото: pxhere.com
Ослабление рубля назвали причиной резкого подорожания огурцов в Ростовской области
В Ростовской области по нескольким причинам увеличились темпы прироста цен на огурцы и помидоры, сообщили в Центробанке.

По данным ЦБ, ослабление рубля оказало влияние на стоимость некоторых импортных овощей и фруктов. Например, морковь подорожала за год и замедлилось снижение цен на картофель, капусту, свеклу.

Кроме того, издержки тепличных хозяйств возросли из-за необходимости больше освещать теплицы из-за более пасмурной и дождливой погоды, чем в прошлом году. Это не могло не отразиться на ценах на огурцы.

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В целом годовой прирост цен на продукты питания в июне достиг 0,76%.

Ранее эксперт Корнюш объяснил стоимость огурцов по 400 рублей за 1 килограмм в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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