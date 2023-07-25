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Стала известна причина резкого подорожания лекарств в Ростовской области

25 июля 2023, 10:44
Фото: 1MI
Стала известна причина подорожания лекарств в Ростовской области
В Ростовской области в июне 2023 года увеличились годовые темпы прироста цен на лекарства, заявили в Центробанке.

По данным ЦБ, за счет падения стоимости рубля производители лекарств вынуждены были увеличить свои затраты на импортные компоненты. Как результат, цены на медикаменты начали расти с более высокой скоростью.

В целом годовая инфляция в донском регионе в июне 2023 года увеличилась до 3,47%. В банке России считают, что это обусловлено ослаблением рубля и увеличением спроса на отдельные товары.

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Согласно последним данным, в регионе продолжилось замедление роста цен на парфюмерию, косметику, одежду и белье.

Также стала известна главная причина высоких цен на огурцы в Ростовской области в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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