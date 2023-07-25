Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
По данным ЦБ, за счет падения стоимости рубля производители лекарств вынуждены были увеличить свои затраты на импортные компоненты. Как результат, цены на медикаменты начали расти с более высокой скоростью.
В целом годовая инфляция в донском регионе в июне 2023 года увеличилась до 3,47%. В банке России считают, что это обусловлено ослаблением рубля и увеличением спроса на отдельные товары.
Согласно последним данным, в регионе продолжилось замедление роста цен на парфюмерию, косметику, одежду и белье.
Также стала известна главная причина высоких цен на огурцы в Ростовской области в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.