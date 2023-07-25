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Стало известно, как в Ростовской области воровали детей для продажи цыганам

25 июля 2023, 09:11
Фото: pxhere.com
Стало известно, как в Ростовской области воровали детей для продажи цыганам
В Ростовской области назвали подробности уголовного дела, связанного с кражей детей у цыган, сообщили в региональном УСКР.

Речь идет о мошенниках, которые под видом сотрудников органов опеки отобрали у двоих многодетных матерей троих детей, а позже продали малышей в цыганские семьи. Сейчас несовершеннолетних удалось вернуть родственникам.

Все началось в 2021 году, когда безработный мужчина захотел со знакомым риелтором заработать легких денег, для чего они решили забирать детей из одной семьи и продавать в другие. Через дальних родственников удалось найти покупателей, которые хотели не усыновить малышей, а именно купить.

В результате подельники выбрали мать пятерых детей, почти все они оказались от разных отцов. Ее удалось найти благодаря риелтору, которая ей ранее помогала купить квартиру на маткапитал.

Фигуранты обратились к знакомому из Воронежа и предложили заработать, но для этого ему нужно было сыграть роль представителя органов опеки. Он согласился и смог забрать 10-месячного ребенка из семьи без каких-либо документов, после чего его продали за 800 тысяч рублей. Покупателями стали супруги-цыгане из Свердловской области. Настоящая мать ребенка звонила риелтору и спрашивала, что делать, а та отвечала, что это нормальная ситуация.

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Следующими покупателями стала семья с шестью дочерьми, которая хотела мальчика. А риелтор присмотрела очередную жертву — тоже многодетную мать, которой она опять-таки помогала с приобретением квартиры. Женщину оставили без трехлетнего сына, которого продали за 320 тысяч рублей.

А через несколько дней фигуранты снова обманули пострадавшую и забрали у нее семилетнего сына. Его продали за 180 тысяч рублей.

Самый маленький ребенок прожил в чужой семье полгода, а остальные братья по два месяца. Покупателей также обвинили в совершении преступлений, им грозит до 10 лет колонии.

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