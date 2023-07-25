Фигуранты обратились к знакомому из Воронежа и предложили заработать, но для этого ему нужно было сыграть роль представителя органов опеки. Он согласился и смог забрать 10-месячного ребенка из семьи без каких-либо документов, после чего его продали за 800 тысяч рублей. Покупателями стали супруги-цыгане из Свердловской области. Настоящая мать ребенка звонила риелтору и спрашивала, что делать, а та отвечала, что это нормальная ситуация.