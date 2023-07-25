Стартовал прием заявок на Первый региональный фестиваль рекламы в Екатеринбурге

В свою очередь, директор «АКАР Урал» Василий Рубан заявил, что уровень креатива и качество рекламы в регионах нередко не уступает уровню федеральных агентств. При этом из-за неуверенности и отсутствия опыта они редко принимают участие в крупных отраслевых мероприятиях. Нивелировать это отставание как раз должен Первый региональный фестиваль рекламы, участие в котором просто и доступно во всех отношениях, в том числе в финансовом.