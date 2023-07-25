rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Изображение материала

Стартовал прием заявок на Первый региональный фестиваль рекламы в Екатеринбурге

25 июля 2023, 09:56
Фото: АКАР
До 10 августа продолжится приём заявок на участие в Первом региональном фестивале рекламы. Конкурс поможет выявить рекламные кампании, реализованные в регионах. Награждение победителей состоится 14 сентября.

Фестиваль задуман и реализован по инициативе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Информационным партнером фестиваля во второй раз является медиахолдинг 1MI, пишет tagilcity.ru.

Участвовать в мероприятии могут рекламные агентства, работающие в регионах, фрилансеры, а также бренды и СМИ. Экспертное жюри выделит наиболее интересные работы и талантливых специалистов, которым конкурс поможет выйти за границы своих территорий.

В 2021 году на конкурс подали примерно 200 заявок из разных субъектов РФ. В этом году среди претендентов на награду уже есть агентства из Петербурга и Москвы.

Жюри будет рассматривать работы в трёх направлениях: DIGITAL, CREATIVE и ACTIVATIONS. Работы представят в более чем 40 номинациях — в сфере наружной рекламы, SMM и не только. Предстоит выбрать самых достойных в нативных формах продвижения, брендинге и даже в применении мобильных приложений.

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков акцентировал внимание на развитии регионального рекламного рынка. В ассоциации сообщили, что по итогам 2022 года объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что коррелирует с динамикой индустрии в целом. Уход многих западных брендов позволил выдвинуться на лидирующие позиции отечественным компаниям.

Он также отметил высокий уровень квалификации региональных агентств. По его словам, АКАР старается выявлять наиболее интересные локальные кампании и делать их видимыми на федеральном уровне. Это позволит сформировать единое креативное пространство на российском рекламном рынке.

В свою очередь, директор «АКАР Урал» Василий Рубан заявил, что уровень креатива и качество рекламы в регионах нередко не уступает уровню федеральных агентств. При этом из-за неуверенности и отсутствия опыта они редко принимают участие в крупных отраслевых мероприятиях. Нивелировать это отставание как раз должен Первый региональный фестиваль рекламы, участие в котором просто и доступно во всех отношениях, в том числе в финансовом.

Подпишитесь
Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:34
В Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины
Сегодня, 08:31
Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 07:59
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
Сегодня, 07:03
В Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть
Сегодня, 06:24
Как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жары
Сегодня, 08:29