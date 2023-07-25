Стартовал прием заявок на Первый региональный фестиваль рекламы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Фестиваль задуман и реализован по инициативе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Информационным партнером фестиваля во второй раз является медиахолдинг 1MI, пишет tagilcity.ru.
Участвовать в мероприятии могут рекламные агентства, работающие в регионах, фрилансеры, а также бренды и СМИ. Экспертное жюри выделит наиболее интересные работы и талантливых специалистов, которым конкурс поможет выйти за границы своих территорий.
В 2021 году на конкурс подали примерно 200 заявок из разных субъектов РФ. В этом году среди претендентов на награду уже есть агентства из Петербурга и Москвы.
Жюри будет рассматривать работы в трёх направлениях: DIGITAL, CREATIVE и ACTIVATIONS. Работы представят в более чем 40 номинациях — в сфере наружной рекламы, SMM и не только. Предстоит выбрать самых достойных в нативных формах продвижения, брендинге и даже в применении мобильных приложений.
Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков акцентировал внимание на развитии регионального рекламного рынка. В ассоциации сообщили, что по итогам 2022 года объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что коррелирует с динамикой индустрии в целом. Уход многих западных брендов позволил выдвинуться на лидирующие позиции отечественным компаниям.
Он также отметил высокий уровень квалификации региональных агентств. По его словам, АКАР старается выявлять наиболее интересные локальные кампании и делать их видимыми на федеральном уровне. Это позволит сформировать единое креативное пространство на российском рекламном рынке.
В свою очередь, директор «АКАР Урал» Василий Рубан заявил, что уровень креатива и качество рекламы в регионах нередко не уступает уровню федеральных агентств. При этом из-за неуверенности и отсутствия опыта они редко принимают участие в крупных отраслевых мероприятиях. Нивелировать это отставание как раз должен Первый региональный фестиваль рекламы, участие в котором просто и доступно во всех отношениях, в том числе в финансовом.