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Страшная жара с температурой до 37 градусов накроет весь Ростов-на-Дону с 27 июля

25 июля 2023, 05:06
Фото: 1MI
Страшная жара с температурой до 37 градусов накроет весь Ростов-на-Дону с 27 июля
В Ростове-на-Дону в середине недели наступит очень жаркая погода и воздух прогреется до 37 градусов, сообщили синоптики.

Со вторника по четверг, с 25 по 27 июля, будет облачно, температура за это время поднимется с 32 до 37 градусов. Ветер может усилиться до четырех метров в секунду.

В пятницу похолодает до 30 градусов и начнутся дожди. Осадки сохранятся и в субботу, а температура упадет до 27 градусов.

Режим повышенной готовности продлили в Ростове до 26 июля из-за непогоды
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В воскресенье ожидается облачная погода с температурой 30 градусов.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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