Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Со вторника по четверг, с 25 по 27 июля, будет облачно, температура за это время поднимется с 32 до 37 градусов. Ветер может усилиться до четырех метров в секунду.
В пятницу похолодает до 30 градусов и начнутся дожди. Осадки сохранятся и в субботу, а температура упадет до 27 градусов.
В воскресенье ожидается облачная погода с температурой 30 градусов.
Ранее режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.