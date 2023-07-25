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Строители в Ростовской области получат землю без торгов, если дадут жилье инвалидам

25 июля 2023, 18:45
Фото: pxhere
Строители в Ростовской области получат землю без торгов, если дадут жилье инвалидам
В Ростовской области застройщикам будут без торгов передавать земельные участки, если те будут обеспечивать жильем инвалидов, решение об этом приняло Заксобрание региона.

Депутаты Заксобрания Ростовской области озаботились проблемами инвалидов. Они обратили внимание, что многие инвалиды и семьи с детьми-инвалидами живут в домах без пандусов, грузовых лифтов и подъемников. Зачастую такие дома не подлежат капитальному ремонту и реконструкцию, поэтому маломобильные граждане оказываются в безвыходной ситуации.

Поэтому парламентарии приняли решение дать право застройщикам получать участки земли без торгов в случае, если они предоставят комфортное жилье инвалидам. Такая схема уже используется властями с обманутыми дольщиками.

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Уточняется, что получать жилье в новых домах инвалиды будут бесплатно.

Также депутаты приняли закон, согласно которому участники СВО и бойцы, проходящие службу на границе Ростовской области, смогут бесплатно обратиться за юридической помощью.

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#Алина Заярная#Заксобрание Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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