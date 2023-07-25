Депутаты Заксобрания Ростовской области озаботились проблемами инвалидов. Они обратили внимание, что многие инвалиды и семьи с детьми-инвалидами живут в домах без пандусов, грузовых лифтов и подъемников. Зачастую такие дома не подлежат капитальному ремонту и реконструкцию, поэтому маломобильные граждане оказываются в безвыходной ситуации.