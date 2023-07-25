Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Депутаты Заксобрания Ростовской области озаботились проблемами инвалидов. Они обратили внимание, что многие инвалиды и семьи с детьми-инвалидами живут в домах без пандусов, грузовых лифтов и подъемников. Зачастую такие дома не подлежат капитальному ремонту и реконструкцию, поэтому маломобильные граждане оказываются в безвыходной ситуации.
Поэтому парламентарии приняли решение дать право застройщикам получать участки земли без торгов в случае, если они предоставят комфортное жилье инвалидам. Такая схема уже используется властями с обманутыми дольщиками.
Уточняется, что получать жилье в новых домах инвалиды будут бесплатно.
Также депутаты приняли закон, согласно которому участники СВО и бойцы, проходящие службу на границе Ростовской области, смогут бесплатно обратиться за юридической помощью.