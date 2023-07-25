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Неизвестные выбросили форму МЧС и противогазы на свалку у озера в Ростове

25 июля 2023, 09:29
Фото: 52.mchs.gov.ru
Свалку из формы МЧС и противогазов обнаружили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рыбаки заметили возле водоема свалочный очаг из формы спасателей и противогазов, сообщают СМИ.

Местный житель рассказал «АиФ-Ростов», что на берегу Цыганского озера, которое расположено рядом с улицей Луговой в Ростове, рыбаки обнаружили выброшенную форму МЧС и противогазы.

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«Они приехали туда и увидели следы машин. На площадке лежала гора форменной одежды МЧС, канистры, сапоги, противогазы — все вещи просто были разбросаны», — сказано в сообщении.

Пока неизвестно, как эти предметы ведомства оказались на берегу озера. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее из-за сломанного пауэрбанка в отходах в Новочеркасске на ходу загорелся мусоровоз.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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