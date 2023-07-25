Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Местный житель рассказал «АиФ-Ростов», что на берегу Цыганского озера, которое расположено рядом с улицей Луговой в Ростове, рыбаки обнаружили выброшенную форму МЧС и противогазы.
«Они приехали туда и увидели следы машин. На площадке лежала гора форменной одежды МЧС, канистры, сапоги, противогазы — все вещи просто были разбросаны», — сказано в сообщении.
Пока неизвестно, как эти предметы ведомства оказались на берегу озера. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее из-за сломанного пауэрбанка в отходах в Новочеркасске на ходу загорелся мусоровоз.