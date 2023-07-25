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Тонны несуществующей свинины из будущего нашли в Ростовской области

25 июля 2023, 13:45
Фото: Tomas Castelazo /cc by sa 3.0/wikimedia.org
Тонны несуществующей свинины из будущего нашли в Ростовской области
Семь тонн несуществующей свинины нашли в Ростовской области, рассказали в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор выявил нарушения на предприятии местного предпринимателя. Он оформил ветеринарные документы на свинину общим весом в семь тонн. Однако загвоздка крылась в том, что мясо каким-то образом произвели 30 июля 2023 года.

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По словам специалистов, это вызывает подозрения в том, что мясо является некачественным или опасным. Предпринимателю направили предостережение о недопустимости подобных нарушений.

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#Алина Заярная#Россельхознадзор Ростовской области
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