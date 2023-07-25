Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Россельхознадзор выявил нарушения на предприятии местного предпринимателя. Он оформил ветеринарные документы на свинину общим весом в семь тонн. Однако загвоздка крылась в том, что мясо каким-то образом произвели 30 июля 2023 года.
По словам специалистов, это вызывает подозрения в том, что мясо является некачественным или опасным. Предпринимателю направили предостережение о недопустимости подобных нарушений.
Ранее для продажи в Ростове «сделали» 3 тонны творога из 3 граммов сырья.