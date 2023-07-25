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Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области

25 июля 2023, 09:34
Фото: 1MI
Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области
В Ростовской области годовые темпы прироста цен на бензин увеличились из-за нескольких причин, сообщили в Центробанке.

Одной из них назвали ограничение авиаперелетов и развитие внутреннего туризма, из-за чего местные жители больше пользовались машинами. А отсюда следует и рост спроса на топливо.

Кроме того, предложение бензина сократилось из‑за проведения плановых ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий в РФ. Это, по мнению экспертов Центробанка, привело к увеличению годового темпа прироста цен на топливо.

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Вместе с этим ускорился годовой рост цен на новые российские машины. Причиной стали высокие цены на новые иномарки, поэтому водители стали искать более доступный транспорт.

Ранее экономист рассказал, почему в Ростове резко подорожал бензин.

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