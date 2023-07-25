Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Одной из них назвали ограничение авиаперелетов и развитие внутреннего туризма, из-за чего местные жители больше пользовались машинами. А отсюда следует и рост спроса на топливо.
Кроме того, предложение бензина сократилось из‑за проведения плановых ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий в РФ. Это, по мнению экспертов Центробанка, привело к увеличению годового темпа прироста цен на топливо.
Вместе с этим ускорился годовой рост цен на новые российские машины. Причиной стали высокие цены на новые иномарки, поэтому водители стали искать более доступный транспорт.
Ранее экономист рассказал, почему в Ростове резко подорожал бензин.