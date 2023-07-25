В Ростовской области в 72 раза увеличили региональную ежемесячную выплату приемным родителям. Деньги им полагаются за воспитание каждого ребенка до трех лет, либо ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Ранее размер выплаты составлял всего лишь 50 рублей. Сейчас его увеличили до 3 624 рублей.