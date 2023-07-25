Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В Ростовской области в 72 раза увеличили региональную ежемесячную выплату приемным родителям. Деньги им полагаются за воспитание каждого ребенка до трех лет, либо ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Ранее размер выплаты составлял всего лишь 50 рублей. Сейчас его увеличили до 3 624 рублей.
Уточняется, что новый размер выплат распространяется и на этот год. Поэтому родители получат перерасчет за все месяцы с 1 января.
Сейчас в Ростовской области в приемных семьях воспитывается 284 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и в возрасте до трех лет.
Ранее эксперты рассказали, какие социальные выплаты могут получить студенты Ростовской области.