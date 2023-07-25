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В 72 раза увеличили выплату на приемных детей в Ростовской области

25 июля 2023, 15:50
Фото: Midjourney
Региональную выплату на приемных детей в Ростовской области увеличили в 72 раза
Региональную выплату на приемных детей в Ростовской области увеличили в 72 раза, сообщили в Заксобрании региона.

В Ростовской области в 72 раза увеличили региональную ежемесячную выплату приемным родителям. Деньги им полагаются за воспитание каждого ребенка до трех лет, либо ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Ранее размер выплаты составлял всего лишь 50 рублей. Сейчас его увеличили до 3 624 рублей.

Уточняется, что новый размер выплат распространяется и на этот год. Поэтому родители получат перерасчет за все месяцы с 1 января.

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Сейчас в Ростовской области в приемных семьях воспитывается 284 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и в возрасте до трех лет.

Ранее эксперты рассказали, какие социальные выплаты могут получить студенты Ростовской области.

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